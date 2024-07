Bivša domaća manekenka objavila snimku poroda: Bila je u vezi s holivudskim ljepotanom

Autor: T.Š.

Nekad najuspješnija domaća manekenka libijskih korijena Jasmina Hdagha, nedavno je proslavila prvi rođendan svog sina Elliotta Jamesa, njenog drugog djeteta kojeg je dobila s partnerom Jamesom Kaufmanom. Modne piste diljem svijeta, zamijenila je obiteljskim životom, a njenoj ljepoti i danas se mnogi dive.

Proslavila se kao model i zaštitno lice brojnih reklamnih kampanja i editorijala, a mnogi pamte i kako je sa Sandijem Cenovom snimila spot za pjesmu “Mi vodimo ljubav” u Rijeci.

Hdagha je rođena u Hrvatskoj, a nakon rata vratila se u Libiju, domovinu u kojoj joj je rođen otac. Sa 16 godina s obitelji se iz Tripolija vratila u zagrebačke Gajnice, a tada ju je otkrila modna agentica Tihana Harapin Zalepugin koja ju je angažirala u svojoj agenciji Talia Model.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jasmina Hdagha (@yazsmachine)









Svjetsku karijeru zamijenila obiteljskim životom

U Zagrebu je tako svoju prvu reklamnu kampanju snimila kao srednjoškolka, a nakon toga je njena karijera brzo krenula uzlaznom putanjom. Surađivala je s brojnim poznatim modnim dizajnerima i hodala pistama u Londonu, Parizu i Milanu.

Poznata je i po nekadašnjoj vezi sa slavnim glumcem Billyjem Zaneom, kojega pamtimo po brojnim ulogama, među ostalima i onoj u filmu Titanic. Gluma je 2010. redovito pratila na njegovim premijerama i crvenim tepisima, a u konačnici je ljubavnu sreću pronašla s glazbenim producentom i svestranim glazbenikom Jimom Kaufmanom s kojim osim sina, ima i kćer Sedonu Ann.

Danas Hdahga živi puno drugačijim životom van granica Lijepe Naše, kao osobna trenerica i instruktorica joge. Osim što se posvetila jogi, živi i sretnim obiteljskim životom u Los Angelesu s partnerom Jamesom Kaufmanom s kojim, osim sina, ima i kćer Sedonu, a veliku pažnju domaće javnosti izazvala je kada je bila trudna s drugim djetetom.









Tada je u četrdesetoj godini, u devetom mjesecu trudnoće na društvenoj mreži objavila fotografije na kojima nije imala trunku odjeće, iako je intimne dijelove prekrila. Naime, Jasmina je do posljednjeg dana trudnoće prakticirala jogu, zbog čega je izazvala i podijeljene reakcije na društvenim mrežama, no to nije bilo sve. Jasmina je na društvenoj mreži objavila i snimku svog poroda, a nerijetko objavljuje fotografije i snimke na kojima pokazuje kako doji, čak i kada radi stoj na rukama.

Podsjetimo, sa svojom prijateljicom i kolegicom Dvinom Meler upustila se svojevremeno u višetjednu avanturu po Egiptu o čemu su snimile pilot emisiju za putopisni show “Do kraja svijeta misija”.