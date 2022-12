‘BITKA BRAĆE’ U jednom trenutku sve je krenulo nizbrdo. Je li Meghan uistinu kriva za loš odnos među prinčevima?

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Princ William i njegov mlađi brat Harry možda jesu kraljevske krvi, no njihov bratski odnos podsjetit će svakoga na vlastite odnose s najbližima. “Nitko osim njih ne zna što im je u glavama i srcima zadnjih 20-ak godina”, kazao je Andrew Morton, autor biografije princeze Diane. “Oboje su doživjeli gubitak majke i vjerovati mogu jedino jedan drugome.”

Prinčevi su imali 15 i 12 godina kada je njihova majka tragično preminula, a do danas njihov odnos nije nikome najjasniji. Braća su se s vremenom počela udaljavati, a kao prekretnicu njihova odnosa mnogi uzimaju trenutak kada je Harry odlučio živjeti s Meghan dalje od Williama i Kate. “Bili su jako, jako bliski, ali i jako kompetitivni”, kazao je Morton.

Izvor blizak Williamu kazao je 2019. godine kako stariji brat još uvijek brine za Harryja i nada se da će mu se on otvoriti, kako bi mu pomogao u teškim trenucima. Isti izvor kazao je nekoliko mjeseci kasnije kako Harry nimalo ne zavidi bratu na obvezama koje ima kao prijestolonasljednik te da želi živjeti život punim plućima. Kada je 2020. Britaniju potresla vijest o napuštanju kraljevske obitelji, Harry je rekao: “Bio sam zarobljen u sustavu kao i cijela obitelj. Moj otac i moj brat također su zarobljeni, ali oni ne smiju od toga otići i zbog toga mi je jako žao.”





Odnos braće tijekom godina

US Magazine navodi neke najzanimljivije trenutke njihova odnosa, koji bi donekle trebali pojasniti što se događa među braćom. Ken Wharfe, tjelohranitelj princeze Diane, prisjetio se trenutka tijekom jedne vožnje kasnih 80-ih. Braća su se zaplela u nekoj svađi, a dadilja je pokušala smiriti situaciju kazavši Harryju da će biti kralj jednog dana, na što joj je 4-godišnji Harry rekao: “Neću, stoga mogu raditi što hoću!”

Na desetoj godišnjici majčine smrti, Harry je održao dirljiv govor, u kojemu je između ostalog rekao: “Williama i mene život može rastaviti, ali imali smo predivne godine s našim roditeljima. Nas dvoje imali smo najbolju majku na svijetu.”

Harry je bio uz brata 2011. godine kada se oženio s Kate Middleton, a dobro zapamćena je ostala scena kada je svom bratu šapnuo sa smiješkom “Čekaj samo da je vidiš”, neposredno prije njezina dolaska pred oltar. Na govoru održanom na svadbi nazvao je Williama savršenim bratom, a Kate svojom sestrom.

Godinama nakon, Harry je često bio u njihovom društvu, a zajedno su pokrenuli i kampanju s namjerom da uklone stigmu s teme mentalnog zdravlja. Problemi su, kako navode mnogi bliski izvori, nastali 2016. godine, kada je William iznio zabrinutost zbog bratovog brzog useljenja s Meghan. “William se za pomoć obratio ujaku Charlesu Spenceru, a njegova intervencija razbjesnila je Harryja. Harry je odbio usporiti, a koliko god imao razumijevanja za ujaka, bratovo miješanje ga je jako razljutilo”, navodi Lacey u knjizi “Bitka braće”.

Godinu kasnije, Harry se javno zahvalio svom bratu, koji mu je bio od velike pomoći tijekom života i nošenja s majčinom smrti. Iste godine William je izjavio kako je uzbuđen zbog Harryjeve veze s Meghan te kako se veseli njihovoj budućnosti.

Iste godine Harry je izjavio: “Braća smo, uvijek ćemo to biti. Sada smo na drukčijim putevima, ali uvijek sam tu za njega, kao i on za mene. Ne vidimo se često, no neopisivo ga volim.” Iduće godine, kada su Harry i Meghan napustili kraljevske dužnosti, njihov dobar odnos otišao je u nepovrat. Prema njima bliskim izvorima, u posljednje tri godine braća su razgovarala samo nekoliko puta i to striktno držeći se poslovnih tema.

“Harry je emotivniji od Williama, sve uzima osobno. Često je impulzivan. Želi da svi znaju kako nitko ne bi trebao patiti u tišini. To ne znači da je William ima kameno srce”, rečeno nekoliko mjeseci prije nego su se dva para susrela na jednoj svečanosti, gdje su William i Kate ignorirali Harryja i Meghan od samog dolaska u Westminstersku palaču.

Odnose je dodatno poremetila knjiga “Pronalaženje slobode” (autori Scobie i Durand), koju je William doživio kao pomnu kalkulaciju svoga brata, iako on tvrdi i danas da nema nikakve veze s tim. Tada se u njihov odnos pokušao umiješati otac, ali bezuspješno.









Sve su oči bile uprte u njih na sprovodu djeda Philipa, kada su se vidjeli nakon dugo vremena. Bliski izvor kazao je kako se očekivala neka bolja komunikacija te da je nevjerojatno da u tim trenucima nisu prebrodili sve nesuglasice među njima. Dodatno su ih razdvojile i Meghanine izjave o ružnom ponašanju kraljevskog osoblja prema njoj, a kako je vrijeme odmicalo, sve jasnije je bilo da William živi za krunu, a Harry za slobodu.

Medijski istupi Harryja i Meghan dodatno su poljuljali Williamovo povjerenje u brata. Smrt bake, kraljice Elizabete, ponovo ih je okupila, a svi su bili iznenađeni prizorima kada su parovi zajedno izašli pred palaču pozdraviti okupljene ljude. Baš kada se činilo da bi ih tužan događaj mogao ponovo ujediniti, izašla je prva najava dokumentarne serije Harryja i Meghan. Kate i William ostali su šokirani izjavama, a Harry je u prvim epizodama rekao: “Lažu moga brata da bi ga zaštitili. Nas nitko nije štitio.”

Drugi dio, odnosno tri epizode njihove dokumentarne serije očekuju se 15. prosinca kada bismo trebali saznati nešto više o odnosu braće, ali i odnosu kraljevske obitelji i osoblja s “odbjeglim” parom.