‘BIT ĆE TUŽBE’ Bivšem pjevaču Iron Maidena zagrebački liječnici pronašli strani predmet u tijelu: ‘Gotovo me ubila’

Autor: T. Š.

Bivši pjevač Iron Maidena Paul Di’Anno (63) u svibnju će u zagrebačkoj Areni nastupati zajedno s bendovima Battlezone i Architects of Chaoz, no to nije jedini razlog njegova posjeta našoj metropoli.

Naime, pjevač se liječi u Zagrebu te se sprema na operaciju koljena, otkrio je u domaće podcastu “još jedan podcast”. Zbog problema sa zdravljem bio je prisiljen karijeru ostaviti po strani, a borio se i s depresijom. Sve to utjecalo je na njegovo umjetničko stvaralaštvo.

U razgovoru je otkrio i zdravstveni problem zbog kojeg nije mogao nastupati sedam godina, a zanimljivo je da u svemu veliku ulogu igraju upravo zagrebački liječnici.

Sepsa i strašna greška britanske bolnice

Sve se događalo 2015. godine, kad je Paul dobio sepsu. “Gotovo me ubila”, otkrio je.









“Proveo sam osam mjeseci u bolnici u Engleskoj. Tijekom bolničkih posjeta, dobio sam MRSA (Staphylococcus aureus otporan na meticilin, infekciju uzrokovanu vrstom stafilokoknih bakterija) tamo dvaput, u bolnici. To je bilo to”, dodao je Paul.

Kako je kazao u podcastu, liječnici u Zagrebu pronašli su dokaze da su u britanskoj bolnici kirurški instrumenti greškom ostavljeni u njegovom tijelu.

“Kad sam stigao ovdje (u Hrvatsku) u kliniku, pregledali su me i pronašli su j*benu spajalicu u mojoj nozi koja je bila unutra već četiri godine. Što se događa?” opisivao je Paul nemili događaj i dodao: “Bit će tužbe, usput.”