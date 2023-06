‘Bio sam loš otac’ Miroslav Škoro neočekivano progovorio o privatnom životu

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Voditelj Dalibor Petko je u glazbenoj emisiji ‘Dalibor Petko Show0’ ugostio pjevača Miroslava Škoru, koji je tom prilikom, osim o glazbi, progovorio i o privatnom životu te iznio neočekivano priznanje.

Škoro je sa svojim bendom izveo neke svoje najveće hitove, a na gitari mu se pridružio i sin Matija.

“U tom djetetu čuči toliko talenta da se samo nadam da neće izgorjeti od toga. On je neizmjerni perfekcionist i tek kad je siguran da je sve svladao, to pokazuje. Ima nekih sjajnih ideja i vjerujem da će ih ubrzo realizirati s grupom Vigor. Moja je velika želja napraviti nešto kvalitetno s Matijom”, rekao je ponosno Škoro.





Sam Matija otkrio je kako je glazba njegov put kojim želi ići te da nikad nije ni imao drugih želja, a da je kod kuće imao i najboljeg uzora.

“Imam predobru djecu, s obzirom na to koliko sam se njima bavio. Bio sam loš otac, jer sam gradio karijeru i često me nije bilo, ali se nadam da ću to vratiti kroz unuke”, dodao je Škoro.

Podsjetimo, Miroslav Škoro je već 34 godine u braku s američkom odvjetnicom hrvatskih korijena Kim Ann, koju je upoznao tijekom svoje turneje po SAD-u, a zajedno osim Matije imaju i kćer Ivanu.