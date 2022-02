‘BILO MU JE BAŠ LOŠE’ Miroslavu Iliću pozlilo na suđenju s ‘Kićinom crnom ženom’ radi utvrđivanja očinstva?

Autor: T. Š.

Mirjana Antonović, poznatija kao Kićina ‘divna crna žena’ godinama je već na sudu sa bivšim ljubavnikom, pjevačem narodne glazbe Miroslavom Ilićem (71) radi dokazivanja očinstva. Naime, Ilić nikad nije službeno priznao da je njen sin Devin, zapravo i njegov sin. Njih su se dvoje spojili prije 30 godina, kada je on već bio u braku sa suprugom Gordanom.

Prije nekoliko dana održano je još jedno sudsko ročište u Beogradu, no ovaj put Mirjana je bila spriječena doći, dok su srpski mediji pisali o izvoru koji je tvrdio da je Iliću pozlilo nakon suđenja.

“Kada je stigao, tlak mu je naglo skočio. Bilo mu je baš loše. Žalio se i na probadanje u prsima. Njegova je žena htjela nazvati hitnu, ali je on to odbio. Uzeo je terapiju i rekao da ne može vjerovati da se u ovim godinama vuče po sudu, naglasivši da je Antonovićeva mogla sve to riješiti mirnim putem, s njim, ali s obzirom da je ona to navodno odbila, on zato i bježi od suda. S obzirom da je suđenje bilo zatvoreno za javnost, detalji se ne znaju”, rekao je izvor za portal Scandal, a prenosi Blic.

Ipak, ove navode ubrzo je za portal Nova.rs. demantirao sam Ilić.

“Meni uvijek nešto izgleda fali, kako pišu mediji. Malo malo, pa nisam dobro, pa mi je pozlilo, pa sam bolestan, pa sam umro… Ma idi… Dobro sam, zdrav sam”, rekao je Ilić za Nova.rs.

“Ne treba takvim stvarima davati značenje, pogotovo takvim tekstovima. Nije mi pozlilo, evo me u gradu, završavam neke stvari”, dodao je.

Presuda još nije donesena.