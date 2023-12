Bila je Miss Hrvatske, a danas je ‘sretno’ udana za Talijana: ‘Dirigira me maksimalno’

Autor: Barbara Grgić

Bivša hrvatska misica Vanja Rupena godine 1996. ponijela je kući laskavu titulu “Miss Hrvatske”, sa samo 18 godina. Godinama poslije toga bavila se modelingom, ali okušala se i u voditeljskoj ulozi na Hrvatskom radijskom festivlau, uz Dalibora Petka i Ninu Morić.

Vanja je danas sretno udala žena i majka te živi u Italiji. Sreću je pronašla s talijanskim ekonomistom Raffaelom Franciosom te zajedno imaju sina Giovannija.

‘Podređena sam mu, dirigira me maksimalno’

“Ja sam totalno, sto posto podređena njemu. Dirigira me maksimalno, to se nikad ne bi moglo reći za jednog ovna, ja sam ovan, dosta tvrdoglav i težak na svoj način. U početku sam mislila ‘neću ga ni razmaziti, bit ću Hrvatica i kako ja kažem, tako će biti’, Možda je taj talijanski mentalitet, taj jug gdje ja živim. Moguće je da me je i ta klima malo promijenila, pa se Vanja jednostavno malo opustila i manje razmišlja o stvarima o kojima je prije razmišljala”, rekla je jednom Vanja za In magazin.

‘Važno mi je da mi je muž zgodan’

Koliko joj je fizički izgled kao manekenki važan, nikad nije krila.

“Ja sam našla jaču osobu pored sebe. Defintivno sam jedino za muža mogla imati jaku osobu, da ne govorim inteligentnu, zgodnu, meni je ipak važno da mi je muž i zgodan. Imam i to. I visok je”, otkrila je.









U Italiji postala modni agent

Više od 20 godina živi u Italiji, gdje radi kao modna agentica.

“Pa, nema me jer te život kad se najmanje nadaš odvede na neki drugi put, a ja sam već 20 godina u inozemstvu i valjda se to tako dogodi, valjda mi je takav horoskop”, objasnila je Vanja.