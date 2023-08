Bezos u Hrvatsku uplovio na jahti vrijednoj pola milijarde dolara: Za nju se veže i jedna kontroverza

Autor: B.G.

Multimilijarder Jeff Bezos stigao je u Hrvatsku svojom superjahtom Koru, vrijedna 500 milijuna dolara. Jahta je trenutno locirana kod Dubrovnika, točnije kod Elafitskih otoka. Netom prije dolaska na Jadran, Bezosova jahta viđena je u Grčkoj.

S njim je stigla i zaručnica, Lauren Sanchez. Svjetski mediji pišu kako se na jahti prije nekoliko dana s njima nalazila i glumica Demi Moore. Još uvijek se ne zna je li i ona stigla u Hrvatsku.





Bezos je jahtom obišao i Italiju, a na njoj je navodno organizirao i zaručničku proslavu, na kojoj je bio i Bill Gates.

Inače, Bezosova jahta dugačka je 127 metara, a ima i 76 metara dugo potporno plovilo, na kojem se nalazi i helidrom. Može primiti 18 gostiju i zahtijeva posadu od čak 40 ljudi. Vrijedi pola milijarde dolara, a za godišnje održavanje i pogon ovog luksuznog plovila Bezos će morati izdvajati oko 25 milijuna dolara.

Za nju se veže i kontroverza

Za ovu jahtu veže se i jedna kontroverza. Naime, brod se inicijalno gradio u Rotterdamu, a problem je nastao jer je bio previsok i zbog njega je zamalo bio dekonstruiran povijesni most Koningshaven.

Koru ima jarbole koji sežu do 39 metara visine i da bi prošao kanalom, morao bi se rastaviti povijesni most. Građani Rotterdama zaprijetili su da će gađati brod jajima ako se to dogodi.









Potom je brod pod okriljem noći premješten u drugo brodogradilište u gradu, ali su jarbole tijekom premještanja uklonili. Brod je uspješno dovršen i, kako se može vidjeti, na testiranju je.