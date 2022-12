‘BEZOBRAZNO, GOLOGUZNO S*ANJE’: Hrvatski glazbenik o Vatrenima i politici, ‘Gvardiol se vjerojatno inspirirao nama’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Legendarni riječki glazbenik Damir Martinović Mrle nogometnu groznicu zbog poslovnih obaveza prati iz Zagreba. Pritom ne skriva oduševljenje uspjehom hrvatske reprezentacije, a za Zagreb.info je otkrio da su ga Vatreni oduševili – za razliku od aktualne politike.

Naime, brojni su se umjetnici ovih dana zgrozili, a onda i javno pobunili protiv saborske odluke o nepovećanju njihovih mirovina čiji se koeficijent nije promijenio posljednjih 13 godina. Mrle je u kratkom razgovoru otkrio kako smatra da bi se država trebala ugledati na nogometaše.

Mrle je otkrio da je, od 1 do 10, na 20 kada je u pitanju uzbuđenje oko utakmice. “Messi se vraća kući!” uvjeren je glazbenik.





Upitan kako komentira nogometnu euforiju, dotakao se i politike kojom nije oduševljen.

“Jako sam razočaran sa 71 saborskim zastupnikom koji su sebi odlučili podignuti plaće, a slobodnim umjetnicima ne podignuti penziju. To je stvarno bezobrazno, gologuzno, teško s*anje.

Mislim, nogomet je jedna lijepa stvar i meni je drago da postoji ta euforija, to je jedina svjetla točka u ovoj našoj lijepoj zemlji. To su ljudi koji se stvarno trude i najbolji su u svom poslu. To su najbolji igrači na svijetu i pravi su primjer, put kojim bi ova zemlja trebala ići. Vidi se da su to veliki talenti i da smo mi odavde jako dobri u svemu što radimo, možda čak i najbolji na svijetu. Sustav nam jednostavno ne dopušta da te stvari pokažemo i da puno bolje živimo u ovoj lijepoj zemlji”, rekao je Mrle.

Mrle je komentirao i činjenicu što je prie Joška Gvardiola i sam ‘furao’ masku za lice. “Da, vjerojatno se inspirirao nama… Mi smo bili Gvardiol prije Gvardiola!” našalio se Mrle.