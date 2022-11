‘BEZ SRBIJE BI BILI KRUHA GLADNI’! Srpski glazbenik popljuvao Grašu: ‘Nevjerojatno mi je da je on najveća regionalna zvijezda’

Srbijanski pjevač i nekadašnji član grupe Generacija 5 Đorđe David iznio je žestoke kritike na odnose publike i medija u Beogradu prema izvođačima koji ne dolaze iz Srbije. Smatra da publika u Srbiji više cijeni izvođače iz drugih zemalja.

Davidu tvrdi i da se rijetko može čuti da glazbenik iz Srbije nastupa u Hrvatskoj i Bosni, a posebno mu je zasmetao Petar Grašo.

“Nevjerojatno mi je za Petra Grašu da je on najveća regionalna zvijezda, to je notorna laž. Evo, Saša Matić, koji je imao dvije rasprodane Arene, zar nije onda on najveća regionalna zvijezda”, komentirao je David.





Smatra i da bi hrvatski izvođači, kad bi im se zabranio ili nepovoljno uvjetovao dolazak u Srbiju radi održavanja koncerata, bili “gladni kruha”.

“Ono što je jako, to je naš pop i rock. Zašto je naš Željko Vasić lošiji od nekog njihovog? Zašto je naša Aleksandra Radović lošija od nekog njihovog? Mislim da je sve ovo loše, prvo loše za budžet države, za industriju zabave, a opet izgleda da ja jedini sebi dajem za pravo da pričam javno i komentaram, dok su rockeri negdje postali miševi koji čekaju samo varijantu da odu na neku svirku, uzmu pare i budu što nevidljiviji”, komentirao je ogorčeno David.