‘BEZ DOBRE KOKE, NEMA DOBRE JUHE’ Ruška Jakić pozirala na plaži i progovorila o mladiću s kojim je opčinjena

Autor: Dnevno.hr

Poznata “dama stila”, bivša voditeljica emisije “Ljubav i moda”, poznata Beograđanka Ruška Jakić (84) ni u devetom desetljeću ne odustaje od svog osebujnog stila i javnih nastupa. Nekadašnja “IT djevojka” poznata je po provokativnim fotografijama, objavljivanju snimaka svojih estetskih operacija i ugošćivanju stripera u jubilarnom broju emisije, ali i čestom ponavljanju izjave “Život bi mi bio dosadan da nema mene.”

Nedavno je iznenadila javnost svojim nastupom u emisiji “Magazin In”, kada je otvoreno i zanosno govorila o svom mlađem partneru s kojim je opčinjena. “Moju energiju može rijetko tko pratiti. Je l’ me treba netko sa štapom u ruci voditi? Opisat ću ti frajera koji postoji i kome sam napisala božanstveno pismo”, rekla je Ruška te prepričala pismo u kojem je pohvalila sve njegove adute.

Gledatelji su ostali zatečeni energijom bivše voditeljice, koja i dan danas za sebe neprestano tvrdi da ima četrdeset godina. “Dopada mi se sve na tebi. Oči boje meda, kosa boje lješnjaka, osunčan ten, blistavi zubi, mišićavo tijelo, glazba koju slušaš kada mi praviš jutarnju kavu. Jedna šalica s dvije kocke šećera, sa tobom sam naučila da živim polako i da uživam u svim stvarima. A najviše u tvojim nježnostima, kada smo vodili ljubav između dva putovanja”, u zanosu je govorila Ruška.





Godine joj ništa ne mogu

Ruška se udavala tri puta, iz prvog braka ima kćer, a prije godinu dana udala se i četvrti put. U svojoj je emisiji neprestano pozivala žene direktnim savjetima na “skidanje kuće haljine” te da što više uživaju u sebi i životu, a prozivala je sve one koji se samosažaljevaju.

Govorila je otvoreno o svim društvenim temama, nimalo se ustručavajući govoriti i o sebi: “Prije 20 i kusur godina sam operirala kapke, to sam snimila i emitirala u svojoj emisiji. Pobornik sam toga, ali ovo što rade mlade djevojke osuđujem. Ja ne znam tko je u modu uveo botoksiranje, prenapumpane grudi i usta?! Ne, nikako tom trendu zbog kog žena gubi identitet.”

Uvijek ističe koliko voli život, koliko god joj on u nekim trenucima bio težak, pogotovo kada je ostala sama s kćerkom bez ikakve financijske pomoći. “Imam kovertu na kojoj piše „Za uživanje“ dok drugi štede za crne dane, lijekove. Podjednako dobro živim i s 1.000 dinara i s 1.000 eura. Dovoljno mi je da imam za svoju kavu, kutiju omiljenih cigareta, a kod kuće mogu da jedem i kašu. Oblačim se kod Kineza koji me obožavaju i kod kojih imam i popust. Pišem knjigu ali treba se nešto još dogoditi, ili on ili nešto drugo, ali „Ja, Ruška“ će biti bestseller” ispričala je jednom prilikom.

Dan danas Ruška izaziva pozornost gdje god se pojavi, a nedavno je “zapalila” i društvene mreže objavom s plaže. Ruška je izbacila nevjerojatno vitke noge i provokativno napisala “Kome je vruće, neka kupi suncobran kod Kineza za 650 dinara”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Ruška Jakić (@ruskajakicc)



“Je li ovo realno”, “Dugo me je nervirala Ruška ali počela me zaista oduševljavati. Nisam znala da ima toliko godina. Zaista se divim i poštujem njenu autentičnost, hrabrost i izdržljivost”, “Ruška, ovaj svijet bi bio jako dosadan bez vas“, samo su neki od komentara njezinih fanova.

No onda je Ruška odlučila još više potpiriti vatru pa je objavila još jednu sliku s plaže, ali ovaj put u pratnji dvojice mladića. Usput je poručila: “Bez dobre koke, nema dobre juhe!”