BEOGRADSKI PJEVAČ RADUJE SE RATU: ‘Mir zna ubijati jednako ako ne i gore nego rat ponekad’

Boris Vlastelica, pjevač i gitarist beogradske grupe Repetitor dao je svoje mišljenje o situaciji u Ukrajini na svom Facebook profilu a isto je izazvalo stotine reakcija njegovih pratitelja i šire. Naime, pjevač beogradske grupe raduje se ratu u Ukrajini, a objasnio je i zašto.

“Kažu da je uloga umjetnika da osudi svaki rat, ali po meni je uloga umjetnika da sve što već hoće da osudi ili komentira mora prethodno dobro dobro razumjeti, da ima u malom prstu, da shvaća percepciju sukobljenih strana, ne da se kači na neki sentiment, ide linijom manjeg otpora i inercijom, sa jako površnim razumijevanjem, kao što obično biva. Posebno ako će praviti pjesme ili akcije oko neke stvari oko koje ljudi ginu”, započeo je pjevač svoj status.

“Reklama za kapitalizam”

“Mislim da trebamo biti svjesni da rock glazba, i pop glazba uopće, popularna glazba od 60ih prema danas, imaju jako puno veze sa Hladnim ratom i ideološkom borbom Istoka i Zapada u kome su nastajale. Rock’n’roll je tu bio jedan od važnijih proksi agenata kapitalizma. Reklama za kapitalizam na neki način. Nije tako nastao, napravili su ga crnci pa ga je Elvis oteo , ali je onda kooptiran i od tržišta i promoviran širom svijeta kao glas individualne slobode jednog novog baby boom pojedinca, koji više nema nikakve obaveze prema društvu, koji hoće da može raditi što hoće, anti-intelektualnog, mladalačkog, seksualnog poriva, infantilnog bunta protiv svakog kolektiva, autoriteta, itd. Pa onda Skorpions sviraju na Crvenom trgu kao simbol pobjede kapitalizma…”, nastavio je.

“Previše je civila ginulo u medijskoj šutnji”

“Tako djeluju kulturna krila carstva. Tako se omladini na pitki način promovira nesvjesni kod ideologije koja nas izjeda već 30-ak godina. Fukuyamin kraj povijesti i liberalna ravnoteža za koju su neki vjerovali da će trajati zauvijek završili su ovim ruskim činom. Veselim se tome i nadam se da će stati na kraj 8-godišnjem ratu u kojem je previše civila ginulo u medijskoj šutnji dok sam ja pratio i patio, ljudi pod artiljerijom, spaljivani živi, pribijani na križ od strane ukrajinskih najbukvalnije rečeno nacističkih paravojski, a o dječjim grobovima da ne govorim, da bih sada vjerovao suzama sa Zapada, ljudi koji se uključuju kada ih mediji bukvalno nahrane i stvore atmosferu da se moraju izjasniti koliko god ne pratili i nemali pojma što je bilo prije trenutka kad su se uključili.

A tko to recimo ne razumije završi kao korisni idiot ili neki najpovršniji mir u svijetu kandidat za miss -umjetnik. Mir zna ubijati jednako ako ne i gore nego rat ponekad. Pax Americana posebno”, zaključio je Vlastelica, “, zaključio je.

Mnogi su se u komentarima složili s mišljenjem pjevača, dok su drugi osudili njegovo razmišljanje.

“Ljubi brat i svaka čast za tekst! Posebno mi je gadljivo i po želudac mučno ovo pacifističko licemjerno kukanje i stavljanje znaka jednakosti između Putina i Hitlera. Rat je zlo. Ali čime pobijediti nacizam? Kao svi ruke gore, pjevajmo ‘sars’ i ‘dubiozu kolektiv’ jeeee. Ahaaaa…”, poručio je jedan pratitelj.









“Prvo moraš biti stvarno umjetnik da bi razumio neke stvari, prije svega da je bizarno i maloumno da se uopće baviš i pišeš o ovim stvarima u ovom trenutku, mislim kao da je nekoga briga šta jedan lik koji očito misli za sebe da je zvijezda i glas razuma nekome se*e po fb! Umjetnik je onaj koji posjeduje mudrost i prije svega skromnost, pa i stvarno autentičnost u radu svom, onaj koji je stalno progresivan, a ne netko tko se čitav život fura na “američku” Nirvanu, zaglavi desetljećima u sviranju tri rifa, a realnost je da zaplijeni pažnju samo jer mu u bendu sviraju dvije djevojke, pa je to svijetu zanimljivo. Iskreno nisi relevantan da glumiš neku pamet i mudrost, a nisi ni neki vele umjetnik! Imaš donekle pravo za medije i zapad, imaš možda pravo da su se užasne stvari događale tijekom medijske tišine, ali nikako nije pametno niti ok da kenjaš po fb i pametuješ dok djeca ginu, ako si već netko tko mari za pravdom i humanim stvarima, hajde da te vidimo, napravi humanitarni koncert, prikupi novac za podršku nedužnim žrtvama, ili djeci u Africi, gdje si Kurt Cobain molim te…. Topla preporuka prestani pametovati, pokušaj izaći iz komfor zone, iz dva rifa, pa se onda nazivaj umjetnikom!”, poručila mu je jedna pratiteljica.