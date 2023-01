‘BEOGRAD VOLIM VIŠE OD ZAGREBA’ Miroslav Ilić gorljivo: ‘Nisam jugonostalgičar, s ljudima s kojima sam odrastao ne sjedim više za istim stolom!

Pjevač narodne glazbe Miroslav Ilić ove godine slavi pedeset godina karijere, a tim povodom je za “Nedeljnik” dao opširan intervu u kojemu je otkrio brojne manje nepoznate detalje iz privatnog života, kao i da mu nije bila ni san ni želja postati glazbenik i kako je savim slučajno ušao u svijet glazbe.

Godine 1999. otišao je u Zapadnu Hercegovinu dok su mu u Beogradu govorili “Ovaj nije normalan”, rekao je Ilić.

“Devedesetih se ne volim sjetiti”

Upitan da komentira što je prvi s prostora Hercegovine otišao nastupati u Hrvatsku poslije raspada Jugoslavije, dodao je: “Ni danas nisu zaliječene sve rane iz tih odvratnih i groznih devedesetih, a pogotovo nisu bile zaliječene 1999. Tada sam išao u Posušje, Čapljinu, Široki Brijeg… Znam što sam ostavio iza sebe i znam kako sam se ponašao tih devedesetih, kojih se ne volim sjetiti”, kazao je Ilić.





“Doživljavam sebe kao pionira u uspostavljanju novih odnosa”

“Ne spadam u vrstu jugonostalgičara koji bi da se vrati to vrijeme. Što je bilo, bilo je. Ja sam rano, gotovo odmah, prihvatio realnost. Čim se počne nečija zastava vijoriti na East Riveru, to je država i ćao. Nemam problem s tim. I upravo prihvaćajući tu realnost, smatrao sam da je vrijeme da se urazumimo i da se gledamo kao ljudi. I u tom smislu doživljavam sebe, da ne budem prepotentan, ali kao pionira u uspostavljanju tih novih odnosa”, ustvrdio je glazbenik i dodao:

“Znaš kako je govorio Obren Pjevović, koga smatram svojim najvećim učiteljem? Optuživali su ga da je nacionalista, a on je samo govorio: “Ja moje Mrčajevce volim više od Čačka, Čačak više od Beograda, Beograd više volim od Zagreba, ali Zagreb volim više od Frankfurta”

“Zdravo Mamić i pokojni Milan Bandić su bili moji prijatelji”

Zdravko Mamić često je isticao da voli slušati upravo Ilića, a on je otkrio kako je za nastup u zagrebačkoj Areni, upravo Mamić bio jedan od prvih koji je rezervirao ložu na tom koncertu te spomenuo pokojnog Milana Bandića.

“I pokojni Milan Bandić, bivši gradonačelnik Zagreba. Oni su bili moji prijatelji i nikada politika nije bila razlog da ja sa nekim ljudima mijenjam odnos. Odlično se sjećam Srbije iz 1991. godine, približavaju se prvi višestranački izbori, radikali, SPO, SPS, demokrate. Zgražavao sam se kako se ljudi dramatično mijenjaju, dijele, postaju isključivi, gledaju se poprijeko. Doživio sam to u mojim Mrčajevcima, ljudi s kojima sam odrastao sjede za odvojenim stolovima. To su ljudi sa kojima sam odrastao, a više ne sjedimo zajedno. Poprijeko se gledaju. Meni je jedan dan pukao film i okupim sve nas za stol: “Ljudi, jeste li vi normalni?”

Do zadnjeg trenutka je vjerovao da neće doći do rata. “Pamtim i volim Sarajevo, i znam kada nisi u tom gradu imao niti jednu etnički čistu stambenu zgradu. Kako se to prestrojilo i dovelo do užasa, ni dan-danas mi nije jasno. A naročito mi nije jasno zašto je moralo tako, toliko krvi, mržnje”, kazao je Ilić.

“Ima li razlike između novorođenog Nijemca i novorođenog Srbina?”

Navodi da je njegov osobni izbor socijaldemokracija, ali da nikada nije bio član niti jedne stranke, osim što ima šest mjeseci staža u “staroj partiji – Komunističkoj”. Otac se tome kaže nije radovao, dok se majka prekrstila nakon što su to doznali.









“Otac je bio partizan, borac na Sremskom frontu. Tada je bio regrutiran za SKOJ. Osposobljen i obučen za gradskog sekretara za fiskulturu. Imam tu njegovu diplomu, čuvam mnogo toga kao dedinu vojnu knjižicu, bio je solunac. Ali moj otac je u nekom trenutku raskrstio sa partijom i vratio se na imanje.”

“Generalno, odgojen sam, i tako se i dan-danas osjećam, da postoje samo dobri i loši ljudi, dobri i loši sistemi. Misliš li ti da ima razlike između novorođenog Nijemca, Francuza, Mađara i novorođenog Srbina… Od Boga smo na rođenju svi isti ali ovisi kako te sistem oblikuje”, zaključio je Ilić.