Bend iz Srbije odbio mladence iz Hrvatske: Pogledajte njihovo objašnjenje!

Izbor glazbe za vjenčanje jedna je od najbitnijih stavki za mladence, a u današnje vrijeme iziskuje pripreme i po dvije godine prije zakazanog datuma.

Učinili su to i mladenci iz Hrvatske koji su za svoje vjenčanje prije dvije godine kaparili Impuls bend iz Srbije. Sve se činilo u redu do 25 dana pred samo vjenčanje kad je bend mladencima otkazao angažman i to uz neočekivano objašnjenje.

Kako je otkrila mladenka na društvenim mrežama, bend ju je zatražio listu glazbenih želja, a kada su je dobili, uslijedio je otkaz angažmana.





Thompsonov hit ‘Ima li nešto vrijednije od zlata‘ mladenci su zaželjeli za prvi ples, no bendu se ta ideja nije svidjela, kao niti ostatak popisa na kojemu se našlo još nekoliko ljubavnih pjesama Marka Perkovića Thompsona.

“Obavio sam razgovor s kolegama. Radi se o tome da kolege ne žele da dođemo svirati i da na neki način doživimo bilo kakvu neprijatnost, jer svadbu ne činite samo Vi, već su tu i vaši gosti koji vjerojatno očekuju lokalni repertoar. Npr. Davor Badrov ima odlične pjesme, vesele, ali mi ne sviramo taj repertoar”, pojasnio je predstavnik benda mladenki i u jednom dijelu prepiske dodao:









“Mi ne sviramo Thompsona a ne želimo iziritirati bilo koga jer to ne radimo ni kod nas. Ne sviramo ni jednog pjevača koji pjeva nacionalističke pjesme.”

Da su mladenci kojim slučajem ranije iznijeli listu glazbenih želja, doznali bi i ranije da taj bend nije za njihovo vjenčanje i da je problem što su iz Hrvatske.

Naime, ranije je mladencima pojašnjeno iz benda da mogu u potpunosti odlučiti što žele da im sviraju na vjenčanju, bez ikakve napomene da su sami repertoarom ograničeni.

Da uistinu nije problem samo u listi glazbenih želja već i činjenici da je riječ o ‘hrvatskom vjenčanju’, mladenka je doznala kada je bendu ponudila da sviraju samo svoj repertoar, bez želja mladenaca, no bend je i to u konačnici odbio i vratio mladencima kaparu, no ne kako su oni tražili. Naime, mladenci su tražili dvije kapare zbog načina na koji je otkazana suradnja, no bend se s tim nije složio, jer smatraju da su oni dovedeni u neugodnu poziciju i da nisu krivi za otkaz suradnje.

Jedino pozitivno u cijeloj ovoj neugodnoj situaciji je što će mladenci ipak imati glazbu na svom vjenčanju, koju je iznimno teško naći u tako kratkom roku. Naime, za tegobe mladog para doznao je glazbenik Hamza Gušić, vrlo popularan izvođač na vjenčanjima i sličnim događanjima koji je odlučio izmijeniti svoj raspored kako bi u njega svrstao i ovaj par. Riječ je o glazbeniku koji dolazi iz Zagreba, a rođen je u Tuzli. Svoj talent pokazao je i u velikom reginalnom showu ‘Zvezde Granda’ gdje je u timu pjevačice Marije Šerofović došao do samog finala natjecanja.

