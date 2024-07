Bajaga o odlasku u mirovinu i povlačenju iz javnosti: ‘Mislio sam nakon što prođe ova godina’

Autor: T.Š.

Bajaga i Instruktori ove godine slave 40 godina glazbenog djelovanja, a proteklog vikenda zabavljali su publiku od 7 do 77 u hrvatskom Zagorju. Pričalo se da će se nakon proslave velike godišnjice Momčilo Bajagić povući sa glazbene scene i umiroviti.

Za odmor od vrućina ovoga ljeta neće imati vremena, ali Bajaga kaže, rado se sjeti svojih godišnjih odmora na jednom od najljepših hrvatskih otoka. “Ja sam često na Mljetu, ranije nisam bio skoro. Naravno da bih volio, samo nekad se uklopi, nekad ne”, rekao je u razgovoru za IN Magazin.

Na otocima je dobivao i najveću inspiraciju. Tako je primjerice, pjesma “Tišina” nastala na odmoru na Tajlandu, nakon tropskog pljuska, uz pomoć walkmana sa snimačem. “Znaš kako, ja sam stvarno napravio puno pjesama. I za sebe i druge. Ako sam napravio možda 200 pjesama u životu, možda je pet bilo trenutna inspiracija. Ali ako hoćeš napraviti pjesmu, moraš sjesti za prazan papir i raditi svaki dan. Neki dan je malo bolji, neki lošiji”, priznao je Bajaga.

Za šest godina, koliko je proveo u Ribljoj Čorbi, nije dao nijedan intervju, dok je s Bajagom i Instruktorima pred mikrofonom na tjednoj bazi. “Ne idu mi na živce, ja to smatram kao neku obavezu koja ide uz muziku. Više volim svirati nego davati intervjue”, iskreno je rekao pjevač.

Komentirao je i napise da se nakon promotivnih aktivnosti turneje planira potpuno povući iz javnosti. “Mi stalno radimo i to, ali ova godina zato što je jubilarna je baš natrpana, i mislim, to je ok što radimo za velike koncerte da se napravi reklama, ali sam mislio da ću se manje pojavljivat u javnosti nakon što prođe ova godina”, priznao je.

Gitaru i mikrofon nije pustio od svoje osamnaeste, a čini se da ni neće tako brzo. Bliži se 65 godina, a na pitanje planira li u zasluženu mirovinu, prisjetio se Budiše Simića.

“Ja sam imao priliku kad sam bio predsjednik udruženja muzičara jazz rock i zabavne muzike Beograda da Budiši Simiću jazzistu dam plaketu za 60 godina rada. Mislim, nisam ga pitao koliko ima godina i on mi je rekao da u muzici nema penzije, da ljudi sviraju dok god mogu i dok god im to prija. A meni, fala Bogu, to godi”, zaključio je Bajaga, kojeg je posljednji put u ovoj kalendarskoj godini hrvatska publika moći vidjeti na najvećem koncertu u Areni Zagreb 19. listopada.