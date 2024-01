Baby Lasagna s križem oko vrata: Komentirao one koji ga optužuju za plagijat

Autor: Dnevno.hr

Jedan od favorita ovogodišnje Dore, Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, pokušat će se izboriti za odlazak na Eurosong pjesmom ‘Rim tim tagi dim‘. Uoči Dore, mladi umjetnik je komentirao ovogodišnju konkurenciju.

“Na ovogodišnjoj Dori iskreno mislim da je najveća konkurencija, iako mislim da je to krivi naziv ‘konkurencija’, ali nema veze, Let 3, čisto zato što su iskusni, zato što će biti ludi show sigurno njihov, tako da Let 3”, komentirao je Baby Lasagna.

Upitan kako komentira one koju ga optužuju da mu je pjesma plagijat, kratko je poručio: “Uho čuje što uho želi čuti”, a upitan koji je najveći trač koji je čuo o sebi, rekao je: ”Da sam ukrao pjesmu”.

Zanimljivo, jedan detalj na mladom glazbeniku posebno privlači pažnju. Iako se na videu pojavljuje u jednostavnoj odjeći, pomalo neočekivano, glazbenik je nosio upečatljiv lančić oko vrata s privjeskom križa, koji nije mogao proći nezamijećeno.

Prva rezerva preko noći postala favorit

Podsjetimo, pjevačica Jelena Žnidarić poznatija kao Zsa Zsa, bila je jedna od finalistica koja je trebala nastupiti na ovogodišnjoj Dori 2024. s pjesmom ”Probudi usne moje”.

Kako je Zsa Zsa odustala od natjecanja u zadnji tren, a umjesto nje je po pravilima priliku da nastupi na Dori dobila njena prva rezerva.









U ovom slučaju, to je bio upravo Baby Lasagna s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”, koji je preko noći postao jedan od favorita.