Asim Ugljen otkrio strašne detalje o baki, dobila je ordenje: ‘S 14 godina uhićena je i mučena’

Autor: I.D.

Domaći glumac Asim Ugljen s pratiteljima na Facebooku u emotivnoj objavi prisjetio se voljene bake i u opisu napisao kroz kakve je sve teške trenutke prolazila. Još kao tinejdžerica prošla je strašne scene, a za sve to odana joj je počast ordenjem i medaljama koje je Asim fotografirao.

”Imala je 14 godina kada je uhićena i mučena, no budući da nije drukala, spasili su je iz zatvora, ali je jedan čovjek poginuo tokom njenog spašavanja, pa je bila glava za glavu, te je tako završila u NOB-u i odmah sutradan završila u Četvrtoj ofenzivi, pa odmah ranjena na početku Pete i cijelu izdurala do kraja. Sa 14 godina. Je*ote, ja sam u tim godinama igrao Super Return of the Jedi na Super Nintendu”, započeo je opis Asim.





‘Ona se nakon rata udala za mog djeda’

Njegova baka dobila je Orden rada sa srebrnim vijencem, Orden bratstva i jedinstva, Orden zasluga za narod, Medalja za hrabrost i mnoge druge.

”A ona se nakon rata udala za mog djeda, rodila im dva sina, te završila pravni fakultet. Nije zalud da su prozvani najvećim generacijom. Nekoć su te ljude drugačije izrađivali. Da traju. Babika, fališ mi. Fakat sam imao sreće da sam imao najbolje bake na svijetu”, završio je glumac.

Dirnuti obožavatelji odmah su mu se javili u komentarima: ”Važno je da to pamtimo i da o tome pričamo svojim klincima”, ”To su generacije čiji je smisao bio bolji svijet za njihove potomke”, ”Svaka čast! To je bila generacija koja se, nažalost, nikada više neće ponoviti”, samo su neki od komentara ispod objave.

Inače, Asim je jedan od najpoznatijih domaćih glumaca, a svojim izjavama i dijeljenjem privatnog života na društvenim mrežama često nasmijava pratitelje.

Već je 14 godina u sretnom braku s Martom Bolfan Ugljen, a zajedno imaju i dvoje djece, sina Dina i kćer Leilu.