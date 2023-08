Antonija Stupar naprasno nestala s malih ekrana: Otkrila nam je čime se danas bavi

Antonija Stupar Jurkin jedno je od omiljenih lica domaće scene i jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica. Danas vodi mirniji obiteljski život, bavi se poslom koji voli, no ne isključuje mogućnost povratka na televizijske ekrane u neki ozbiljniji format. Kada se uzme u obzir zanimljiv put koji ju je doveo do voditeljskog posla, ne bi bilo nimalo čudno da se takvo što i ostvari.

Nakon srednje škole Antonija Stupar Jurkin započela je manekensku karijeru, tri godine živjela je i radila u Milanu uz podosta angažmana. Ondje se prijavila na glumačku radionicu koju je vodio hrvatski glumac Livio Badurina, a nama je otkrila zašto je nakon svega odbila ulogu u jednoj sapunici te odustala od glume. No pomalo nemiran duh šarmantne voditeljice odveo ju je u još jednom zanimljivom smjeru. Naime, umalo je postala stjuardesa, ali je odustala potkraj obuke zbog ponude na televiziji. Pokazalo se da je to bio pravi potez.

Uspješne emisije

Javnost je pamti po brojnim uspješnim emisijama kao što su “Auto Moto spot TV”, “RTL Extra magazin” i “Exkluziv vikend”, ali i voditeljskom poslu u informativnim emisijama. 2017. godine šokirala je javnost kada je otkrila da nakon 12 godina odlazi “iza kamere”. Tada je vodila popularnu emisiju “Sve u šest”.





Kada je riječ o obiteljskom životu, voditeljica ima ljubavnu priču kao iz bajke. Sa svojim suprugom, Ivanom Jurkinom, vezu je započela u prvom razredu srednje škole. Danas žive u blizini Zagreba u stanu obiteljske kuće s dvoje djece, kćeri Paulom i sinom Ivanom.

* Između manekenke, stjuardese, glumice, voditeljice, odabrali ste biti “iza kamera”. Jeste li zamišljali da će tako izgledati vaš put?

Nikada nisam zamišljala da će to biti moj put, ali sam uvijek vjerovala u onu izreku “sve će doći i dogoditi se što treba doći i dogoditi se”. Uvijek sam bila otvorena prema svemu u čemu sam dobila priliku. Tražila sam se, dala sam priliku sebi da pokušam. Nažalost, stjuardesi i glumici nisam dala priliku do kraja. U tom trenutku dobila sam ponudu da budem voditeljica i nekako je ispalo da sam najdulje bila voditeljica. Sretna sam što je to bio moj put jer je bilo zaista zanimljivo, upoznala sam puno zanimljivih ljudi i baš je bilo dobro to vrijeme. Danas sam sretna jer živim povučenijim životom. Radim što volim, uživam s obitelji i radujem se svemu što treba doći.

* Jednom prilikom ste istaknuli kako ste odbili ulogu u seriji jer niste željeli da vam karijera ide u tom smjeru. Jeste li razmišljali o tome da se ponovno okušate u glumačkim vodama?

Istina je da su mi ponudili ulogu, međutim, nije mi se svidjela i shvatila sam da to nije ono što bih voljela raditi pa sam se zahvalila na ponudi. Nije mi “sjelo”, tako da nisam više razmišljala u tom smjeru. Bilo je zabavno prolaziti glumačku radionicu, upoznala sam divne ljude i baš je bilo cool.

* Prošli ste obuku za stjuardesu, no potkraj ste odustali. Je li vam danas žao što se nikada niste okušali u tom poslu?









Da, nisam se okušala jer sam dobila priliku raditi kao voditeljica. Kada sam vagala odluku, nekako mi se činilo da je bolja prilika rad na televiziji, činilo mi se zanimljivijim, i tako sam se odlučila. Nije mi žao ni zbog jedne odluke u životu, svaka ta prilika i odluka bila je jedno iskustvo, škola i sretna sam što je bilo tako.

* 2017. godine javnost ste prilično šokirali viješću da odlazite “iza kamera”, i to nakon 12 godina rada kao voditeljica na RTL televiziji. Što je presudilo da donesete takvu odluku?

Dobila sam priliku okušati se u PR-u i marketingu i nakon zaista dugih 12 godina ispred kamere htjela sam se okušati u nečem novom. Otkrila sam za mene “novi” svijet PR-a, event marketinga i društvenih mreža. Trebali su mi promjena i novi izazovi, tako da je ta odluka došla prirodno i jednostavno.









* Jeste li razmišljali kako je možda vrijeme da se vratite na neku snažnu voditeljsku poziciju?

Nisam razmišljala o tome, a ako dođe takva ponuda, mogu razmisliti o njoj. Jer kako se kaže, nikad ne reci nikad.

* Zanimanje javnosti za vas nakon vašeg odlaska nije se umanjilo. Svih ovih godina redovito gledamo i čitamo o vama, a na društvenim mrežama imate popriličnu vojsku pratitelja. Godi li vam i dalje sva ta pažnja što medija, što javnosti?

Živimo u vremenu u kojem vladaju društvene mreže koje možemo kontrolirati, i to je odlično ako znamo kako. U svemu treba biti umjeren, znati kada i kako plasirati vijest. Uspjela sam dozirati da sam tu, a ipak imam više privatnosti i vrijeme za sebe. Lijepo je vidjeti da me ljudi i dalje prate, podržavaju i da ponekad dobijem upit za intervju. Zahvalna sam na svakom pratitelju i svakom upitu.

* Posljednjih godina posvetili ste se, osim drugom poslu, obitelji i mirnijem životu u blizini Zagreba. Smatrate li da je lakše voditi obiteljski život kada ste malo udaljeniji od kamera?

Rekla bih da je jednostavnije. Sada ja kontroliram svoje vrijeme. Mogu jednostavnije balansirati posao i obitelj. Sada uživam.

* Čime se danas sve bavite, “upadne” li kakav voditeljski angažman?

Danas sam samozaposlena djelatnica svog obrta. Posvećena sam radu na društvenim mrežama za klijente, svojim društvenim mrežama, voditeljskim angažmanima na eventima, organizaciji evenata…

* Manje je poznato da ste se okušali kao producentica, i to u stranim TV formatima koji su se emitirali na RTL-u. Koliko vam je to iskustvo pomoglo u karijeri?

Stvarno ste se potrudili doznati više. Jesam, okušala sam se i u tome. To je također bilo zanimljivo, novo iskustvo iz kojeg sam puno naučila i razumjela kako radi televizija jer ona je puno više od vođenja emisija. Puno malih kotača se treba pokrenuti i kontrolirati kako bi kvalitetan proizvod, ono što gledatelji vide, izašao u program.

* Zahvaljujući poslu, upoznali ste brojne poznate osobe, pa tako i škotskog glumca Alana Cumminga za vrijeme New Europe Marketa 2019. u Dubrovniku. On je tada na društvenoj mreži napisao kako sklapa nova prijateljstva u Hrvatskoj objavivši fotografiju na kojoj ste pozirali s njim i Renatom Sopek. Po čemu pamtite taj susret i jeste li održali kontakt?

To je ispao jedan simpatičan moment. Bila sam s Renatom i htjele smo se slikati u photoboothu. Bio je jedan gospodin ispred nas okružen fotografima i kada su nas fotografi primijetili iza, pozvali su nas da se zajedno fotografiramo i tako su nastale te fotografije. Kada je taj moment bljeskanja sa svih strana završio, tek smo tada shvatile da je to poznati glumac Alan Cumming.

* Od svih poznatih osoba koje ste upoznali, tko je na vas ostavio poseban dojam, održavate li kontakt?

Poseban dojam na mene su ostavile sve domaće poznate osobe jer strane nisam imala prilike upoznati.

* Što vam je u voditeljskom poslu bilo najdraže, pamtite li neki poseban trenutak?

Najdraže u voditeljskom poslu bilo mi je druženje i zafrkancija u studiju tijekom snimanja. Ono što nitko ne vidi. Ima jedna anegdota. Kako je moja emisija išla uživo nakon vijesti, ušla sam u studio pripremiti se, a Tomislav Jelinčić je imao najavu. Ne sjećam se točno o čemu je bila najava. Uglavnom, Tomislava je uhvatio smijeh koji je pokušavao suzdržati. Kada je krenuo prilog, svi u studiju smo prasnuli u smijeh da su nam suze krenule, a znali smo da se svi moramo smiriti nakon minute jer slijedi sljedeća najava. Znate, kada se pokušavate suzdržati, onda to i ne ide tako lako. Međutim, Tomislav je profesionalno nastavio dok smo se svi mi skrivali da ne vidi kako i dalje svi umiremo od smijeha.

* Što je bilo najteže?

Ne pamtim da mi je nešto bilo najteže.

* Pamtimo razne anegdote voditelja pred kamerama, neke snimke su postale pravi viralni hitovi. Je li vam se kad dogodilo da ste poželjeli da se kamere ugase isti tren?

Da, bude takvih nepredvidljivih situacija. Znala sam zamucnuti ili krivo pročitati koju riječ, ali ništa što bi bilo dramatično.

* Uživate li u ovom ljetu i kako ga planirate provesti?

Trenutno sam na ljetovanju s obitelji i stvarno uživamo u moru, šetnjama, druženju i odmaranju.

* Ljetne fotografije smo već vidjeli. Koja je tajna vaše vitke figure, i to nakon dvoje djece? Samo nemojte reći geni, dajte neki savjet!

Nisu samo geni. Rekla bih zdrava prehrana, redovito vježbanje barem tri puta tjedno. Puno tekućine. Zvuči kao doktorska preporuka, ali to je zaista tako.