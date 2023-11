Andrea Erjavec ponosno predstavila nacionalni kostim za Miss Universe

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Mlada Ličanka, 23-godišnja Andrea Erjavec, nositeljica titule Miss Universe Hrvatske, ovog će se vikenda boriti za titulu Miss Universe 2023 u El Salvadoru.

Za natjecanje je pripremila nacionalni kostim za tradicionalnu reviju koja se održava na izboru, a s velikim ponosom je istaknula kako su u kostim utkani detalji njezine rodne Like.





Nacionalni kostim u kojem će nas Andrea predstaviti sastoji se od crvenog korzeta s cvjetnim uzorcima, rukavicama s crveno-bijelim kockicama i brojnim drugim zanimljivim detaljima. A tu je i upečatljiva šminka te neizbježna tradicionalna lička kapa.

”Ovogodišnji nacionalni kostim potpuno je drugačiji od svih do sada. Inspiracija su nam bile prirodne ljepote Like u kojoj imamo dva nacionalna parka: Plitvička jezera i Velebit, rijeku Gacku, tu kontinentalnu, zelenu Liku koja nas osvaja bogatstvom svih nijansi zelene boje, a s druge strane imamo surove litice Velebita i stijene koje uranjaju u kristalno čisto more i kao da opet izranjanju na otoku Pagu. Potpuna suprotnost tim golim stijenama su nježni žuti cvjetovi Velebitske degenije, zaštićene i endemske biljke, koji čine centralni dio kostima. Kako bi kostimu ipak dali i mali dašak tradicije, Andrea će na glavi imati originalnu ličku kapu”, otkrila je lijepa Andrea ranije.

Podsjećamo, Andrea je titulu Miss Universe Hrvatske 2023. ponijela krajem svibnja u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, a proteklih pet mjeseci provela je u pripremama za finalni izbor.