Anđa Marić razmišlja ići stopama bivše srpske košarkašice: ‘Zašto ne bih prodavala svoje’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Bivša misica, glazbenica i spisateljica Anđa Marić otkrila je kako joj je jednom ‘uletio’ Robert Prosinečki, priznala da razmišlja o otvaranju profila na popularnoj platformi za odrasle OnlyFans, a progovorila je i o susretu u Taboru sa pokojnim fra Zvjezdanom Linićem.

U emisiji “U povjerenju by Neven Ciganović”, poznatog modnog kritičara, stilista, društvenog kroničara i blogera Nevena Ciganovića, koji joj je bez ustručavanja je postavljao škakljiva pitanja na koje je Anđa bez ustručavanja odgovorila.

Anđa je otkrila kako joj je uletio i “posljednji romantičar”, kako ga nazivaju, nogometni trener i bivši nogometaš Robert Prosinečki, a nakon toga su postali dobri prijatelji.

“Rekao je da je tako oštra bila i njegova zadnja cura”

“Ja sam bila zapravo bezobrazna tad na šanku u Saloonu, stajao je ispred mene i ja sam rekla ‘gle, to što si ti Prosinečki ne znači da možeš stajati ispred mene’. On se okrenuo i rekao da je tako oštra bila i njegova zadnja cura pa smo postali dobri prijatelji”, ispričala je.

Ciganović i Anđa su komentirali OnlyFans, a ona je priznala da ju sve više privlači ta mreža na kojoj je za život odlučila zarađivati i bivša srpska košarkašica Milica Dabović. “Prvo sam razmišljala kako ću ja to tako snimiti kad ni mobitel ne mogu primiti, pa sam se pitala koga bi to zanimalo.

Ali sve više mi je to privlačnije sada zbog tebe, sad sam mlada, donekle. I neću izgledati bolje, samo sve starije. Zašto ja ne bih prodavala svoje fotografije?” upitala se glazbenica.

“Osjećala sam se kao Marija Magdalena koja nije kamenovana”

Ispričala je i da je u početku dijagnoze posjetila Tabor fra Zvjezdana Linića i otišla na jednu duhovnu obnovu, no odlazak joj nije ostao u lijepom sjećanju. Uz to, istaknula je da nije religiozna, iako je primila sve sakramente Katoličke Crkve, čak i bolesničko pomazanje.

“Došla sam tamo s punom šminkom i afro frizurom, ali svidjelo mi se što me fra Ivan izgrlio i izljubio, prihvatio me takvu. Osjećala sam se kao Marija Magdalena koja nije kamenovana. Odveo me na razgovor i pitao me za moje tegobe pa kad sam mu ispričala, pitao me jesu li me dirale pogane ruke”, prisjetila se Anđa.

“Rekao mi je da misli da je u tome problem. Ja sam mu rekla da ne znam u koga oni ovdje vjeruju, ali da moj Bog nije Batman i nema neprijatelje. Moj Bog mene nosi na dlanu i pazi, ne znam o kakvim Sotonama i demonima oni tamo pričaju. Priznao mi je da nikada nije tako o tome razmišljao”, pojasnila je i zaključila da ona u potpunosti vjeruje kako nam Bog daje potpunu slobodu.