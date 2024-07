Anđa Marić o zanimljivom susretu s Borisom Novkovićem: ‘To je tad bilo dozvoljeno’

Kako poznati provode ljeta lako možemo vidjeti na društvenim mrežama, no kako su se nekada provodili u tinejdžerskim danima te kako su provodili luda ljeta u mladosti, o tome bi se već dalo pričati.

Neki su se ohrabrili i otkrili kako su provodili svoja ljeta, a jedna od njih je i Anđa Marić, koja je u razgovoru za IN Magazin otkrila zanimljivu anegdotu s Borisom Novkovićem. Naime, upravo je Borisa upoznala jedne lijepe ljetne večeri kada je spavala pod zvijezdama.

”Isključivo sam provodila ljeta spavajući na plaži pod vedrim nebom i sjećam se da sam upoznala Borisa Novkovića, on je bio stariji već glazbenik i to, par godina stariji od mene, i on mi je rekao: ”Ja nikad nisam to doživio!” i ja sam mu rekla: ”Čekaj malo, kakav imaš život ako nikad nisi spavao na plaži!” To je bilo tad još dozvoljeno! I buđenje, otvaraš oči u štiklama iz diska, a kraj tebe netko maže paštetu na kruh djeci”, prisjetila se Anđa Marić.

Ljetovanje sa bivšim?

To ljeto vjerojatno pamti po lijepom, za razliku od ljeta 2016. godine kada se uzrujala zbog medijskih napisa. Naime,u srpnju 2016. godie Anđa se odmarala na otoku Hvaru, a pisalo se kako su s njom bili njeni ‘najdraži muškarci’, sin Gašper, otac Zvonimir, a neki su pisali i bivši suprug Primož Dolničar, što je Anđu neizmjerno uzrujalo.

Pjevačica i autorica bila je zgrožena time što su neki mediji napisali da ljetuje s bivšim suprugom Primožem Dolničarem, s kojim se godinama sudila zbog skrbništva oko sina, koji je u konačnici odlučio živjeti s ocem. Anđa je tada istaknula kako je s bivšim suprugom ostala u korektnim odnosima, ali ne toliko da zajedno idu na ljetovanje.

Za tportal tada je ispričala: “I Primožu i meni je fokus na Gašperu pa zajedno rješavamo tekuće probleme oko škole, puberteta i ostalih stvari. Imamo korektan odnos, ali daleko od toga da bih s njim otišla na godišnji odmor. Tim više što on ima ženu i dijete. Na moru sam sa svojim tatom i Gašperom”.

Podsjetimo, usred stresnog i mučnog suđenja Anđi je dijagnosticirana multipla skleroza. Iako je imala izrazito teške periode, Anđa se odlučila boriti, a zahvaljujući ustrajnosti, danas bolest drži pod kontrolom, koliko je to moguće.