Ana Nikolić otkrila bolne detalje iz privatnog života: ‘To mi je bio najveći poraz’

Autor: M.T.

Jedna od najpopularnijih srpskih pjevačica, Ana Nikolić, rijetko govori o svom privatnom životu, ali je prije 14 godina u jednoj emisiji otkrila bolne detalje iz svoje prošlosti. Govoreći o svom pokojnom ocu, Ana je priznala koliko joj je njegov gubitak bio težak i kako je to utjecalo na njen životni put. “Bila sam jako vezana za njega, kao i svaka kći. Imala sam tada 19 godina, kad mi je on bio najpotrebniji,” rekla je Ana tada.

Ana vjeruje da bi joj život bio potpuno drugačiji da je njen otac bio živ. “Vjerujem da je on sada živ i da se to sve nije tako izdogađalo, da bih teško bila na sceni, moj put bi bio drugačiji. Ne bi me on nikad spriječio, ali iz nekog poštovanja, da ih ne razočaram, ja bih ostala, možda bih bila profesorica engleskog,” iskreno je priznala.

Osim toga, Ana je podijelila kako nije uspjela upisati Filološki fakultet, što je za nju bio veliki poraz. “U to vrijeme sam polagala paralelno dva prijemna, jedan na Filološkom, za engleski, drugi na Politehničkom fakultetu. To mi je bio najveći poraz u životu tada, ja sa svim peticama i sve, ja sam bila deveta ispod crte. Primalo se 70 studenata, bila je ogromna konkurencija, od 2.000. Kad sam vidjela da sam ispod crte, to je za mene bilo nemoguće. I onda sam se kaznila, te godine nisam išla na more, radila sam u kafiću. Samu sebe sam kaznila,” prisjetila se Ana.

‘Ne mogu majka i kći biti prijateljice’

Unatoč tome što je ranije govorila o bliskom odnosu s majkom, nedavno su se pojavile sumnje da su Ana i njena majka Miljana u lošim odnosima. Ana je u emotivnoj ispovijesti priznala kako su problemi u njihovom odnosu izašli na vidjelo tijekom terapije. “Na početku terapije, kad mi je doktorica rekla da negdje nešto ‘škripi’ u odnosu s majkom ja sam skočila i počela se svađati s njom, tražila sam da mi pokaže diplomu. S majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Je li normalno da majka izlazi u grad s kćeri? Mene je majka ranije rodila nego ja Taru, ali svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i kći biti prijateljice,” rekla je Ana za Hype.

Ana je također otkrila kako je u obitelji uvijek bila ‘obilježena’. “Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tijekom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na listi, zašto nisi prva? Ako si prva, zašto nisi prije prvog? To mjesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca obitelji. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revno.”, iskrena je bila Ana.

Premda Ana ne voli pričati o svom privatnom životu, prošle godine su u medijima isplivale šokantne fotografije na kojima Ana ima velike rane po licu. Naime fotografije su obišle regiju nakon što je na društvenim mrežama osvanula snimka u kojoj su vidljive rane. “Vidiš li ti da ja imam kratere na licu? Ovo počinje biti noćna mora. Ovo sama ne mogu prekriti. Imam sto dinara na računu, ja te molim da učiniš nešto za moju mladost. Ja s ovim nešto snimiti ne mogu. Niti mogu ovo prekriti. Ne postoji šansa da se ovo sredi. A od svih bjesova i nervoze, pogledaj na što nalikujem. Ovo nije bilo ovako. Ovo je sada pakleno”, zaključila je Ana u videu kojeg su naknadno uklonili s društvenih mreža.









Nakon uznemirujuće snimke proširile su se glasine kako su rane nastale zbog korištenja teških droga i opijata, a još veću sumnju su pobudile vijesti o tome da je završila u bolnici te je zahtijevala da to ostane u tajnosti. Međutim, za Blic je anonimni izvor pobudi ove glasine te otkrio o čemu se točno radilo. “Površno je misliti da nedozvoljene supstance mogu tako nešto napraviti na nečijem licu. Ovo je posljedica lošeg laserskog tretmana i nažalost mnoge žene dožive sličnu sudbinu u želji da izgledaju ljepše i mlađe. Mnoge se podvrgnu i spaljivanju prvog sloja kože pa ih i to dovede do ovakvih kratera. U svakom slučaju, Ana je očigledno povjerila lice nekom nestručnom i sebi nanijela ozbiljne posljedice takvom odlukom”, otkrio je izvor.