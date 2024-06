Ana iz Braka na prvu se oglasila zbog Alenove ozljede usnice: ‘Ljubit će ona pa će proći’

Autor: T.Š.

Pjevač i radijski voditelj Alen Vlahović, poznat po sudjelovanju u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’, nedavno je objavio novu pjesmu ”Momačka” inspiriranu njegovim sudjelovanjem u showu, a ista je izazvala veliku pažnju u javnosti.

Tekst pjesme potpisuje Fayo, koji je ujedno i producent projekta, glazbu Amir Kazić Leo, dok je aranžman radio Toni Ćosić, a na snimanje spota za novu pjesmu Alen je pozvao svoje najbolje prijatelje s kojima je želio podijeliti lijepi trenutak i stvoriti uspomenu za cijeli život.

Snimanje spota zasigurno će dugo pamtiti, ali ne samo po dobrome, već i nezgodi koju je doživio mladi pjevač. “Sama situacija je zapravo jako banalna. Na samom snimanju, pred sam kraj, prijatelj je pitao hoće li nam natočiti piće. U međuvremenu sam se ja ponudio da ću to odraditi. Kako sam se i ja nagnuo po čaše, nije me vidio i došlo je do ovog do čega je došlo,” rekao je Alen za RTL.hr.

Anina reakcija iz Norveške

“Zubi su na mjestu, to je najbitnije. Sreća u nesreći je to da smo taman bili pri kraju tako da smo sve ubrzo završili, cijelo snimanje. Usnica je bila natečena s unutarnje strane tako da se srećom izvana i nije vidjelo,” otkrio je Alen i dodao kako, iako mu je usna s unutarnje strane i dalje plava, osjeća se dobro te nastavlja sa svojim planovima. “Prvih par dana bilo je nezgodno, ali treba stisnuti zube i nastaviti dalje. Nema drugo,” dodao je.

Međutim, ta informacija nagnala je gledatelje ‘Braka na prvu’ na niz šaljivih reakcije poput “Ana na aparatima jer nije u spotu”, “Ana će to suzama zaliti” i “Pjesma i spot su super, Ana će to ljubiti pa će proći,” a zbog svega se u komentarima oglasila njegova žena iz showa, medicinska sestra Ana Jakuš.

Upravo je na komentar ‘Ana će to ljubiti pa će proći’ reagirala medicinska sestra koja je na komentar stavila emotikon lica koji plače od smijeha.

Podsjetimo, nakon showa Ana je odlučila preseliti u Norvešku gdje radi kao medicinska sesrta, dok je Alen nastavio graditi glazbenu i voditeljsku karijeru. Inače, Alen je prije više od devet godina predstavio je svoj prvi singl “Ludilo do zore”, a uz solo karijeru, Alen je dio i električnog dvojca Storma, koji je nedavno objavio pjesmu “Maria sam te zvao”.