ALKA VUICA ZNA ŠTO BI IZBRISALA IZ SVOG ŽIVOTA: ‘Mislim da svi znamo koji je to trenutak’

Autor: Dnevno.hr/T. Š

Kantautorica Alka Vuica u Gostionici emisije Una, due, tre govorila je o tome kako ona sebe vidi, što ju je najviše u životu ‘koštalo’, koliko je teško bilo stvarati tekstove za druge i kako ih uopće stvara, ali i o trenutku u njenom životu kojeg bi najradije izbrisala.

‘Majka hrvatskih hitova’, kako je nazvana u prilogu, izrazito je karizmatična osoba, te djeluje kao moćna žena, no ona tako sebe ne vidi. “Uopće se tako ne osjećam. Mislim da je to neka krinka na van” rekla je Alka te dodala da je znala izgledati veselo, dok bi ‘iznutra plakala’.

Smatra da ju je u životu najviše koštala njena, kako sama kaže, ‘jezičina’ i to još od osnovne škole. “Uvijek sam imala problem sa time da ne mogu prešutjeti nepravdu, nešto s čime se ne slažem, uvijek sam se bunila i to me fakat koštalo”, pojasnila je Alka.

View this post on Instagram A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

“Bila bi velika jugoslavenska zvijezda”

O svojim hitovima kaže da nije ponosna na njih, ali je zahvalna što je imala priliku stvarati. Ipak, bina ju je oduvijek privlačila, zbog čega je počela pisati i za sebe. Ipak, smatra da se prekasno odlučila stati na binu.

“Trebala sam se usuditi ranije, bila bi velika jugoslavenska zvijezda sigurno”, našalila se.





Upitana koji trenutak iz života bi izbrisala da može, Alka je bila pomalo zagonetna.

“A neću vam to reći, ali mislim da to svi znamo koji je to trenutak. Jedna jako neugodna situacija koja mi uopće nije trebala. Kad takve stvari prođu, ta zaljubljenost, mislim da je to nešto najgore, da te to oslabi”, pojasnila je Alka i istaknula da joj muškarci nisu zagorčavali ivot, već da ona nije bila svoja kad je zaljubljena. “Kad s zaljubljen nisi normalan. Ja ne želi biti nenormalna”, istaknula je.







View this post on Instagram A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)









Prije nekoliko godina pričalo se da će se udati za sarajevskog ugostitelja Zlatka Arslangića, s kojim je bila nekoliko godina u vezi, no Alka se kroz šalu zahvalila Bogu što nije ‘još tu glupost napravila’, a potom je dodala da je dobro udati se kad su ljudi zreli i kad znaju zašto to rade.

Dotakla se i legenradnog Ćire Blaževiće koji je nedavno gostujući na Una TV istaknuo kako je bitno da se žene bogato udaju, no ona smatra da je bitnije bogato se rastati.