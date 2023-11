Alen Vitasović o razlogu hospitalizacije: ‘Povratio sam litru i pol krvi, jedva sam preživio’

Autor: Barbara Grgić

Alen Vitasović trebao je ovu subotu održati koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo, no koncert je odgođen za 13. siječnja 2024. zbog pjevačeve hitne hospitalizacije.

‘Sve mi je došlo na naplatu’

O razlozima iste, pjevač je progovorio za 24 sata.





“Problemi s unutarnjim organima, jedva sam preživio. Bilo je jako teško, bio sam blizu kraja”, rekao je Alen te dodao kako je u bolnici proveo 20 dana.

“Sad mi je bolje. Doktori su rekli da mogu pjevati, ali moram se odmarati. U nedjelju navečer sam odradio prvi nastup. Dva sata sam sjedio i pjevao. Imao sam veliki strah, a na kraju sam bio jako ponosan. Inače, imam problema s jetrom jer sam konzumirao alkohol, no život pjevača je težak. Sve mi je došlo na naplatu”, dodao je Alen.

‘Spasila me supruga, a vratit ću se kao Mick Jagger’

"Sad odmaram s obitelji. Moj bend i ja smo dobro odradili ljetne gaže, krenuli smo pjevati u listopadu, ali ja sam završio u bolnici. Uvijek malo povraćam kad popijem neki kiseliš, ali jednu noć sam povratio litru i pol krvi. Spasila me supruga Eleonora. Ona je pozvala hitnu. Doktori kad su me pregledavali nisu znali kako sam ostao živ. Bilo je jako kritično. Nije me strah smrti, ali nisam želio umrijeti kao pas.









Moja želja je uvijek bila mikrofon i pozornica, a ne umrijeti u bolnici. Sad mi je najvažnije da mi je obitelj zdrava i da sam ja zdrav. Važno mi je da imam obitelj, važna su mi moja djeca i supruga Eleonora, koja mi je spasila život. Sad odmaram s voljenima, a na zagrebačku pozornicu vratit ću se kao Mick Jagger”, poručio je Alen.

Inače, istarski glazbenik prvi instrument zasvirao je već s pet godina, a danas se može pohvaliti s trideset godina glazbene karijere, koja je započela susretom s autorom Liviom Morosinom na radiju HR Pula, gdje je radio kao glazbeni urednik.