Alan Hržica i Amorose objavili snažnu pjesmu: Mnogi će osjetiti slavu Njegovu

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Napokon je predstavljena nova i dugo očekivana pjesma Alana Hržice i Amorosa. Ova zajednička suradnja, u kojoj sudjeluju trenutno jedni od najslušanijih izvođača kršćanske duhovne glazbe u Hrvatskoj, već privlači veliku pažnju i zanimanje slušatelja.

Prošlo je dva mjeseca od velikog Alanovog koncerta u Domu Sportova, gdje je pjesma “Jahve – objavit će nam se” prvi put izvedena s Amorosama, izazvavši oduševljenje među publikom. Od tog trenutka, poruke zainteresiranih ne prestaju stizati s pitanjem kada se može očekivati izlazak pjesme.

Pjesma je zapravo prijevod izvedbe svjetski poznatog kršćanskog benda Oasis Ministry, čiji je originalni naziv skladbe: “Yahweh Se Manifestará“.

Alan Hržica je podijelio s nama priču o nastanku pjesme:

“Za vrijeme jednog druženja uz kavu s Amorosama, Ivom, Martinom i Matejom, rodila se ideja o mogućem snimanju zajedničke pjesme. Bili smo suglasni da to treba biti snažna skladba i da smo spremni čekati dok se ne pojavi ona prava. Kada je prvi put do mene došla ova prekrasna pjesma, odmah sam znao da nas može odvesti u istinsko slavljenje Gospodina. Kontaktirao sam Amorose i nije trebalo dugo čekati na njihov odgovor. Njihova brza i konkretna reakcija, uz poslani kompletan prijevod već istog dana, oduševila me je. Zaista sam pozitivno iznenađen njihovim profesionalnim pristupom, ali i ljudskošću, brižnošću i toplinom koju su unijele u studio tijekom naše suradnje. Takva lijepa iskustva se nikad ne zaboravljaju.”

“Čim smo čule pjesmu, sve tri smo osjetile da je to “ta” o kojoj smo mjesecima prije pričale na kavi s Alanom. I zaista, prevela sam ju to isto popodne te dala na pregled timu za prevođenje pjesama slavljenja “Worship Vision Croatia“, čija sam jedna od članica, koji nam je dao zeleno svjetlo te je krenula ova prekrasna suradnja s Alanom. Iako nam je ovo bio prvi put da zajedno radimo u studiju, bilo nam je izuzetno jednostavno i ugodno surađivati. Nevjerojatno je kakvu je lavinu prekrasnih poruka ova pjesma pokrenula nakon Alanovog koncerta u Domu sportova gdje smo imale zadovoljstvo biti gošće. Posebna je milost kada po prvi puta donosite neku novu pjesmu ljudima, a oni ju pjevaju i slave na nju kao da su ju stoput čuli! Meni osobno je pjesma divna jer ima tu određenu mističnost, a govori o Božjoj prisutnosti i očitovanju Božje slave te povjerenju u Božja obećanja. Bog, moćan i milostiv, uvijek je uz nas jer nas bezuvjetno ljubi”, ispričala je Iva Smojver.









Na sceni hrvatske kršćanske glazbe također se dogodio neočekivan i snažan spoj u produkciji. Alanov glazbeni producent, Grgur Sesar, udružio je snage s Ivanom Škuncom, producentom Amorosa. Zajedno su radili na pjesmi s maksimalnom predanošću, pri čemu je svatko dao najbolje od sebe, ali s različitim pristupima. Ova suradnja predstavlja dokaz kako glazba upućena Bogu spaja ljude, stvarajući izuzetne kolaboracije među glazbenicima ovog žanra.

Na instrumentima su svirali Grgur Sesar, Ivan Škunca, Marijo Bilić, Mario Klarić, Mateja Bunčić i Martina Pustički. Vokalne dionice su otpjevali Iva Smojver, Alan Hržica, Martina Pustički i Mateja Bunčić.

Produkciju video spota preuzela je “Ivomi produkcija“, pod umjetničkim vodstvom redatelja Mile Ostovića. Kamerom su snimali Toni i Karlo Golubić, a montažu je vješto izveo Toni Golubić.