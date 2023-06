‘Ajme ocidija se’ Mate Janković sve više šokira mršavim izgledom: ‘Malo razbijanja za početak tjedna’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Hrvatski chef, Mate Janović, nedavo je sve iznenadio svojom dramatičnom transformacijom. Naime, Mate je nedavno izjavio kako je izgubio 26 kilograma, a njegov novi izgled nije mogao proći nezapaženo.

Najpoznatiji domaći chef, ovog vikenda objavio je fotografiju na svom Instagram profilu iz jednog restorana u Voloskom, na kojoj je crna uska majica dodatno naglasila njegovu novu liniju.

"Uživanje u nedjelji", napisao je Mate ispod spomenute fotografije.





Njegovi pratitelji ostali su šokirani njegovom linijom te su mu u komentarima poručili da se ‘prepolovio’. “Ajme, ocidija se”, napisala je jedna žena.

Sad je u svojoj najnovijoj objavi otkrio da se posvetio vježbanju i da trenira boks.









”Malo razbijanja za početak tjedna”, napisao je Mate ispod fotografije na kojoj pozira s boksačkim rukavicama.

Poznati chef je već ranije izjavio da je iz prehrane izbacio šećer, a prije nekoliko tjedana otkrio je da nisu kilogrami jedina stvar koju je promijenio, no opisao je kako je došlo do tako velikog gubitka kilograma. U podužoj je objavi naveo kako je želio promijeniti svoje loše navike i što je sve promijenio, a u početku je, otkriva, imao 113 kilograma.

Podsjetimo, Mate je u nedavnoj objavi opisao kako je prije dvije godine bio ‘u predinfarktnom stanju’, a tad je odlučio uvesti brojne promjene koje se ne odnose samo na njegovu kilažu i izgled.

”Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu – jesmo ku*ac. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice – ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek”, napisao je u ispod objave.