Aca Lukas potonuo u raljama kocke: ‘Nisam prokockao stan, nego cijelo beogradsko naselje…’

Autor: B.G.

Jedan od najpoznatiji turbo-folk pjevača s ovih prostora, Aleksandar Vuksanović, poznatiji po scenskom imenu Aca Lukas, nikada nije skrivao svoju ovisnost o narkoticima.

Aca Lukas jednom je prilikom ispričao da je izgubio više od 70 milijuna dolara na kocki.

“Piše da sam 70 milijuna dolara potrošio na kocki. Moram ti priznati da su skoro pa pogodili, malo više sam ja spi*kao. Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke krucijalne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam”, ispričao je pjevač.





‘Prokockao sam cijelo beogradsko naselje, a ne stan’

“Neki mi kažu prokockao si stan u Beogradu. Čoveče, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko cijelo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, što ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 milijuna, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Osigurao sam djecu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja djeca imaju sve što trebaju imati”, priznao je Lukas.

Lukas inače nastupa i u Hrvatskoj, a srpski Kurir piše kako su srpski glazbenici zbog velike potražnje “nabili” cijene.









Obično pjevaju dva puta po sat vremena s jednom dužom pauzom. Aca Lukas je u klubovima u Makarskoj uzimao i po 12.000 eura (više od 90.000 kuna) za nastup.

Podsjetimo, Aca Lukas nedavno je objavio autobiografiju “Ovo sam ja”, a filmom će dodatno približiti svoj lik i djelo, prikazujući svoju dugogodišnju karijeru i detalje iz privatnog života.