‘A BOGA TI, KAO DA IMAJU 14’: Kristina Krepela i Marin Miletić se prepustili strastima na Stingu, društvene mreže gore!

U ponedjeljak je u Areni Zagreb u sklopu turneje “My songs” zagrebačku publiku zapalio legendani Sting, koji je na nastupu nizao hit za hitom, a njegov koncert nisu propustili ni saborski zastupnik Marin Miletić i njegova djevojka, glumica Kristina Krepela.

Kako su se proveli na koncertu odlučili su otkriti svojim pratiteljima na društvenim mrežama, a korisnike društvenih mreža ova je vijest posebno zabavila te su stali nizati brojne šale. Naime, par je podijelio trenutke kada su se prepustili strastima i ljubili, kao i djelić atmosfere s koncerta, njihovog prvog zajedničkog.

“Sting je ostao bez glasa zbog njih”, “Bio vidio…Sting je u tom trenutku prekinuo koncert jer je bilo napeto”, “Stignu je pukla žica na gitari kad ih je vidio”, “Kako bi spektakl prošao bez ovoga”, “Ako nisu bili Peco i Sivlia ne zanima me”, “A bogati, kao da imaju 14”, “Samo pazite na predbračnu čistoću”, neki su od komentara na društvenim mrežama.





Podsjetimo, krajem svibnja doznalo se za vezu glumice i saborskog zastupnika kada su uhvaćeni tijemom šetnje zagrebačkim Maksimirom. Iako tada nisu željeli potvrditi svoju vezu, ubrzo su se prestali skrivati te sada bez problema javno iskazuju ljubav jedno drugom.

Inače, Sting je koncert započeo “Message in a Bottle”, a slijedili su “Englishman in New York” i “Every Little Thing She Does Is Magic”. Potom se koncert posvetio novim pjesmama koje se mogu naći na njegovom albumu, “The Bridge”. “If It’s Love”, “For Her Love”, “Rushing Water”, “If I Ever Lose My Faith in You”, “Fields of Gold”, “Spirits in the Material World”, “Brand New Day”, “Shape of My Heart”, “Walking on the Moon, samo su neke od pjesama koje je izveo, u jednom trenu pridružio mu se sin Joe Sumner s kojim je izve pjesmu “King of Pain”,

Joe je nastupio i kao predizvođač s polusatnim setom na električnoj gitari te je oduševio publiku s pozdravnim riječima na hrvatskom.