SHAKIRA SNIMLJENA U DRUŠTVU SLAVNOG GLUMCA: Društvene mreže gore, nikada nećete pogoditi o kome je riječ!

Nakon što je prošle godine završio 11-godišnji brak između megazvijezde Shakire i nogometaša Gerarda Piquéa, pjevačica se sa svoja dva sina preselila iz Barcelone u Miami.

A upravo se u Miamiju, gdje Shakira trenutno živi, drugu godinu zaredom održala utrka Formule 1 pod nazivom Miami Grand Prix. Pjevačica koja inače vodi veoma aktivan društveni život na utrci je viđena u nevjerojatnom društvu – na stazi i u VIP loži družila se ni više ni manje nego sa holivudskom zvijezdom Tomom Cruiseom, što je bio dovoljan povod da krenu šuškanja.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB





— Pop Base (@PopBase) May 7, 2023