SHAKIRA GA DOVELA DO RUBA! Piqué otvorio dušu: ‘Bacio bih se s litice’! Opleo po pjevačici, ona se odmah oglasila

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Iako se činilo da se Piqué neće pretjerano osvrtati na Shakiru i njene fanove, pritisak je postao prevelik te je nogometaš odlučio otvoriti dušu i u razgovoru s Gerardom Romerom je otkrio koliko mu je zapravo teško.

“U početku je bilo loše i došlo je do točke gdje da sam pustio da me to pogodi, bacio bih se s litice”, rekao je u intervjuu i objasnio da mu je nonšalantni stav spasio mentalno zdravlje.

“Na primjer, moja bivša je Latinoamerikanka… ne možete zamisliti komentare koje sam dobio na društvenim mrežama od njenih obožavatelja. Milijuni barbarizama2, izjavio je pa dodao:





“Ali nije me briga ni za jedan od njih. Iskreno, ni najmanje, jer ih ne poznajem. Ti ljudi nemaju živote i zašto bi mi trebalo biti stalo? Nikada ih neću upoznati, oni su roboti.”

Zbog ovih njegovih riječi, korisnici društvenih mreža su ga nazvali ksenofobom jer je implicirao da su Latinoamerikanci ‘barbari’, a nije dugo trebalo čekati da na njegove riječi reagira Shakira koja se oglasila na Twitteru gdje je napisala kako je ponosna što je Latinoamerikanka.

“Misliš li da Latinosi vrijeđaju ili uznemiravaju više nego drugi? Zašto si to rekao? Plus, Shakira ima obožavatelje po cijelom svijetu. Stvarno si sam kopaš grob”, glasio je jedan od komentara.

Piqué je također u intervjuu rekao da se 95 posto problema kod ljudi nastaje kada ‘mare za stvari koje nisu toliko važne’. Po njemu, jedino oko čega bi se čovjek stvarno trebao brinuti su ‘ozbiljni zdravstveni problemi, obitelj i veze’ te je zaključio kako je poželjno pokazati hejterima da te nije briga jer ih to najviše naljuti. Isto tako, rekao je da je nonšalantnost zdrava te da je čovjek mrtav ako mu je stalo do mišljenja drugih ljudi.

Podsjetimo, nogometaš i pjevačica bili su zajedno 11 godina, a razlog prekida bila je studentica Clara Chia Marti. Obožavatelji su prlejub zamjerili Piquéu, dok mnogi Shakiri pružaju podršku.