Sevka i srpski traper, Cvek i Šerifovićka, Vuco i Halid: Pogledajte najbolje duete ove godine

Autor: Barbara Grgić

Godina je na izmaku, a ako se u nekoj industriji radilo punom parom, onda je to definitivno glazbena. Iznjedrila je ova godina spektakularne koncertne događaje, imena, ali i zanimljive duete. Spojiti nespojivo čini se da je bila ideja svih domaćih i regionalnih glazbenika, a neke od najzanimljivijih ovogodišnjih dueta nasumičnim rasporedom donosimo u nastavku.

Regionalna glazbena zvijezda Severina, snimila je krajem lipnja duet “Metak” sa srpskim traperom Nuccijem. Nucci, pravog imena Igor Panić, proslavio se na početku pandemije 2020. godine kada je izbacio svoj hit “Bebo” (nakon kojeg su stigli još i “Bebo 2” i “Bebo 3”). Za glazbu se zainteresirao još u srednjoj školi, a osim što je pjevač, piše pjesme za druge glazbenike.

“Što se tiče suradnje sa Severinom, i ja i ona smo zadovoljni. Znao sam da to neće biti eksplozija na prvu, jer je dosta kontroverzno, neočekivano, specifično, uopće nitko nije očekivao našu suradnju, a kamo li takvu pjesmu, međutim kako vrijeme prolazi publika je sve više prihvaća”, rekao je Nucci i dodao da je pjevaju na nastupima, a on je “prezadovoljan tom suradnjom i misli da je to pun pogodak i za njega i za nju”.

Matija Cvek o pjesmi koja je poharala eter: ‘Temeljena je na mojoj ljubavnoj priči, ali sam odmah shvatio da je neću pjevati’





Matija Cvek i Marija Šerifović Hrvatski pjevač Matija Cvek i vrhunska regionalna pjevačica Marija Šerifović snimili su zajednički duet “Pola Sunca”. Matija je isječak pjesme podijelio na svom instagram profilu pa napisao:





“Nekom dušo duša uzalud. Suradnja s jednom od najboljih vokalistica u regiji, a Marija Šerifović to sigurno jest, apsolutni je vrhunac moje male dosadašnje karijere. Hvala Mare na povjerenju i pruženoj prilici, želim ti najslušaniji album i krdo hitova”. Željko Samardžić i Ljubavnici “Tebi jedna meni dve“ novi je hit Željka Samardžića, jedne od najvećih glazbenih zvijezda na Balkanu, te hrvatskog benda Ljubavnici, koji je poznat po tome da lako osvaja srca slušatelja i top liste. Pjesmu je napisao hitmejker Dragan Brajović Braja, jedan od najvažnijih autora u regiji koji je do sada surađivao s brojnim zvijezdama, od Seke Aleksić i Dragane Mirković, preko Ace Pejovića, Željka Samardžića i Ane Bekute, do Nataše Bekvalac i u medijima trenutno najpopularnije Aleksandre Prijović. Siniša Vuco i Halid Bešlić Siniša Vuco i Halid Bešlić udružili su snage prošli mjesec i snimili duet pod nazivom – ‘‘Dragi Bože‘‘. Oba glazbenika su zadovoljna suradnjom, a spot su snimali u Halidovoj oazi mira u blizini Sarajeva. Indira Levak i Dženan Lončarević “Lopovi u tami” prva je suradnja i duetska pjesma koju izvode Indira Levak i Dženan Lončarević.