Severinina situacija Anđi Marić probudila mučna sjećanja: ‘Ja sam svog sina otela’

Autor: G.B.

Brojne su osobe s hrvatske estrade poslale podršku pjevačici Severini Vučković u jednom od najtežih trenutaka u cijeloj priči oko skrbništva nad sinom Aleksandrom. Podsjetimo, Vrhovni je sud poništio odluku Županijskog suda u Splitu, pa skrbništvo nad njezinim sinom sada pripada ocu Milanu Popoviću. Oko cijele se situacije sada oglasila i pjevačica Anđa Marić, koja je prošla slične muke.

“Draga, moram ti reći da iskreno suosjećam s tobom, ali da to ništa ne znači! To je farsa i laž koju radi sud, umjetna tvorevina koja nema veze s pravdom. Prošla sam to tri puta, potpuno oduzimanje skrbništva i vidi sad. Jači smo nego ikad. Sve to je pobjeda za tebe u očima tvojeg djeteta. Vidjet ćeš. Sada točno kužim kakve svinjarije radi njegov tata. Ne bi se na njegovom mjestu toliko zamjerala mladom dječku i stala između njega i njegove mame – posljedice u njihovom odnosu su skoro nepopravljive. Vidjet ćeš”, poručila je Anđa Severini u komentaru na Instagramu.

Potom se u videu koji je objavila na svom profilu osvrnula na borbu za skrbništvo nad svojim sinom Gašperom kojeg je dobila s bivšim suprugom Primožem Dolničarom, s kojim je u braku bila od 2003. do 2010. godine.

‘Brak je najopasnija stvar koju jedna mlada djevojka može proći’

“Imam potrebu snimiti jedan kratak live zbog svih ovih groznih napisa u novinama u vezi Severine koja je izgubila zajedničko skrbništvo. Stvarno suosjećam s njom iskreno i nekako mi je sve došlo nazad što se meni događalo prije 10 godina, malo manje. Zar ne vidite kako je brak najopasnija stvar koju jedna mlada djevojka može proći, kako je ljubav zapravo dvosjekli mač. Možda ćete voljeti ili ćete pokušati ubiti i možda uspjeti u tome ako ne to, onda će te smrtno raniti i ostaviti trajne posljedice”, započela je Anđa.

“Htjela sam samo reći da to ništa nije stvarno, to što je njoj ovaj us*ani sud naše zemlje poništio tu odluku o zajedničkom skrbništvu, to ništa ne znači, jer sve to je na neki način plus za nju. Ne sada, sada jako boli i strašno je. Ali njezin dečko je već velik i dobro kuži što tata radi, kako se ponaša prema mami. I njega bole ti napisi u novinama, ne znam koliko može dijete biti sačuvano od toga, ali stvarno nanosi trajnu i nepopravljivu štetu na odnos na oca i sina. Oca koji tako maltretira mamu i razvlači je po sudovima”, nastavila je pa se prisjetila jedne situacije u kojoj je bila zbog sina.

‘Ja sam svoje dijete otela’

“Ja sam otela svoje dijete i odvela ga u Hrvatsku. Zapravo na putu kada sam bježala, došla sam ga oteti s jednim frendom, nije mi ga htio vratiti na moj vikend. Naučila sam svog sina moj broj napamet, brojeve mojih prijatelja i kako policija mora raditi što on želi, tad je već imao 12 godina. I kada nas je zaustavila sačekuša na autocesti, moj sin je sjedio na zadnjem sjedištu, vozio je moj prijatelj, i moj sin je reako ‘wow, mama, ovo je kao u filmovima”, prisjeća se Anđa.









Anđa je zatim ispričala kako su je policajci pretresali, a Gašper je izašao iz automobila i počeo vikati na policajce da puste njegovu mamu.

“Oni su me tad prestali maltretirati i rekli su: ‘Oprostite gospođo, ali nama je javljeno da ste oteli slovenskog državljanina‘. Moj sin se i dalje derao. Onda su me pustili i rekli da imaju krive informacije. ‘Nama je javljeno da vi otimate dijete bez njegove volje. Morali smo se onda s policajcima vratiti nazad. Ja se više ničega nisam bojala, rekla sam sinu da je šef i da moraju napraviti kako on to želi. Što je najbolje, kad je završio sud, moj sin se htio vratiti tati jer mu je tamo bilo lakše u školi i ja sam ga pustila. Najbitnije je da dijete može biti s mamom ili s tatom kad hoće. Sad živi sa mnom već dvije godine i ne pada mu napamet više živjeti kod tate i biti blizu njega. Vratiti će se dijete, ali stari će za to dobit svoje penale, ne brinite. Ili mama koja brani djetetu da viđa oca, isto je”, rekla je Anđa te je uz snimku live obraćanja stavila je citat Eruce Jong koji kaže: “Brakovi su odnijeli više dobrih žena nego sve kuge i ratovi ovog svijeta.”