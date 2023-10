Severinin producent mladoj Zadranki: ‘Ostavila si jetru ovdje’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U najnovijoj epizodi showa ‘Superstar‘ pojavila se 18-godišnja Hana Grubić iz Zadra, koja je svojim vokalnim sposobnostima oduševila čitav žiri.

Hana je završila josnovnu glazbenu školu i svira klavir od sedme godine te se bavi i plesom.cOdrasla je na klasičnoj glazbi, no najviše voli rock’n’roll.





Čisto rock’n’roll

Za audiciju je odabrala pjesmu ‘Welcome To The Jungle‘ grupe Guns N’ Roses. Njezin nastup je oduševio žiri. “Mogu čak pričati u svoje ime, a mislim i u ime svojih kolega. Svi ćemo se složiti da si ostavila jetru. To je ono što ti nitko ne može osporiti”, komentirao je Filip Miletić.

“Za naježit se od malog prsta do zadnje dlake na glavi”

“Ti si meni bila bomba. Bilo te je svugdje u cijelom ovom prostoru”, rekla je Severina. “Meni je ovo bila jedna od dražih stvari. Meni su ženske rokerice i to kad ovako rokaju najseksi stvar na svijetu, a tako si ovo iznijela da je za naježiti se od malog prsta do zadnje dlake na glavi”, istaknula je Nika Turković te dodala kako je njoj dala najveći ‘da’ do sada.