SEVERININ BIVŠI SVEKAR: ‘Unuk je često je bio više s nama nego sa Severinom… Zvao me dida, a sad ga jedva viđamo’

Srpski pjevač Dragan Kojić Keba prvi je put u medijima komentirao razvod njegova sina Igora Kojića i Severine Vučković. Kako kaže, najviše mu fali njezin sin kojeg zove unukom.

“Nisam savjetovao sina ni prije razvoda, ni poslije. Niti je on to tražio od mene. Zreo je čovjek. Što se tiče toga, je li se on prvi razveo? Nije. Prošlost neka ostane u prošlosti”, rekao je Keba.

“To je moja osobna stvar je li mi žao ili nije. Nijedan rastanak nije lak i nije lako reći ‘svejedno'”, komentirao je kratko odnos sa Severinom, ali je puno rječitiji bio kad je u pitanju njezin sin.

“Svakako mi unuk puno nedostaje. Provodio je puno vremena s nama, često je bio više s nama nego sa Severinom, jer je ona radila. Treba se naviknuti sad na te promjene, nedostaje nam da je tu okolo. Olja i ja ga obožavamo, to je opet naše unuče. Zvao me dida, a sad ga jedva viđamo”, rekao je za Telegraf.









Zanimljivo, nakon što su brojni mediji prenijeli dio njegove izjave o tome da je dječak ponekad bio više ‘s njima’ nego sa Severinom, taj je dio intervjua nestao iz originalnog članka.

“Volim ga, kao i uvijek, najviše na svijetu. I uvijek će mi nedostajati”, zaključio je Keba.

‘Igor je bio divan partner’

Podsjetimo, Igor i Severina su se razveli ovog ljeta, godinu i pol dana nakon što je medijima odjeknula informacija da više ne žive zajedno. Unatoč prekidu, Igora je Severina u pozitivnom kontekstu spomenula u velikom intervjuu u kojem je govorila o napornoj bitci za skrbništvo.







“Odluku o razvodu smo donijeli zajednički i sporazumno te ju nećemo dodatno komentirati kao što nismo komentirali našu razdvojenost. Moja posvećenost sinu i borba za skrbništvo u mom su punom fokusu proteklih 20 mjeseci. Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta”, rekla je Severina nakon što se doznalo za razvod od Kojića.