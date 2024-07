Severinin bivši svekar uhvaćen s njenom najvećom suparnicom: ‘Vidjelo se da se odlično slažu’

Poznata hrvatska pjevačica Jelena Rozga i otac bivšeg supruga Severine, Dragan Kojić Keba, nedavno su nastupili zajedno na jednom privatnom slavlju u Beogradu, stvarajući atmosferu koja će se dugo pamtiti. Iako su oboje poznati u svojim glazbenim krugovima, njihova suradnja na ovom događaju bila je posebna i iznenađujuća, što naime nisu htjeli podijeliti s javnošću.

Privatno slavlje povodom 50. rođendana bilo je izvanredno, a Rozga i Keba svojim su nastupom napravili pravu feštu. “Bilo je fenomenalno. Keba i Rozga su se energetski baš poklopili i napravili su sjajnu atmosferu. Bio je ludi tulum do jutra. Vidjelo se da se odlično slažu, sve vrijeme su se smijali i plesali, a nama je taj spoj bio jako zanimljiv. Narodnjak i pop nikako ne idu zajedno, ali mi smo se super proveli,” ispričao je izvor za medije.

Unatoč medijskim spekulacijama koje često prikazuju Jelenu Rozgu i Severinu kao suparnice, izvor naglašava da su one zapravo dobre kolegice. “Kažu da se u Hrvatskoj priča da su Rozga i Seve najveće zvijezde i navodno suparnice, ali to nije tako. Znam da su i one jako dobre kolegice. I Keba se tu lijepo uklopio. Ne mari on za te komentare oko sina i bivše snahe, tjera čovjek svoju priču. On je stara garda, zna kako se nositi sa svim tim natpisima u medijima. Ne komentira ništa, čovjek gura svoju glazbenu priču”, nastavio je izvor.

‘Severina želi biti kao Rozga’

Poznati redatelj glazbenih spotova i fotograf Dejan Miličević, nedavno je podijelio svoje mišljenje o obje pjevačice. Na pitanje s kim bi radije otišao na vožnju jahtom, odgovorio je: “Ne bih ni sjeo pored Severine, a kamoli se vozio njenom jahtom.

S druge strane, Jelenu Rozgu je opisao kao "divnu damu" s kojom je uživao raditi. "A Jelena Rozga uvijek, to je divna dama, žena s kojom sam surađivao i uradio divan spot. Mnogo je volim i pozdravljam", rekao je. Nastavio je te objasnio svoj stav prema Severini: "Nije da je ne volim, ali nije moja šalica čaja", priznao je Dejan.









Crnogorski novinar Božo Dobriša se također nije mogao sudržati te je otvoreno izrazio svoje mišljenje o intervjuima s Severinom. “Kad bih mogao birati koga više nikada ne bih volio intervjuirati, to bi bila svakako Severina. Ona novinarima postavlja uvjete za pitanja,” izjavio je Dobriša, dodajući da mu takav pristup nije po volji. “Severina želi biti kao Jelena Rozga i traži da se ne pita ništa o njoj tijekom intervjua”, otkrio je Božo koji je htio naglasiti kako je Rozga njena slaba točka.