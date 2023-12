Severina zgranula izjavom, spominjala Popovića: ‘Praštam svima, pa i ocu mog sina’

Pjevačica Severina Vučković Božić je proslavila u krugu obitelji, ako je zaključiti po objavama na društvenim mrežama. Naime, Sevka je nedavno govorila o praznicima pa je sumirala 2023. godinu za Gloriju, ali je i otkrila što planira za sljedeću. S obzirom na to da su praznici vrijeme opraštanja, Severina je objasnila kakva je ona po tom pitanju.

“Ljudi se dijele na one koji sude, one koji mjere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dvije skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sjednemo sami i razgovaramo. Na što mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda. Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od državnoga odvjetništva da napokon odradi moje tužbe protiv ravnateljice škole i bivše pravne skrbnice mog djeteta i koja je radila za očev, umjesto za djetetov interes”, otkrila je Severina.

Za Novu pjeva u Crnoj Gori

"Sretan Božić svima. Želimo vam pjesme, plesa, veselja, putovanja, prijateljstva, sreće, ljepote, mašte, podrške, zaigranosti, unutarnjeg mira… nastavite niz…", napisala je Severina na obiteljske fotografije koje možete pogledati OVDJE. "Želim da se i dalje smijem, plešem, uživam u svom ditetu, životu, prijateljima, koncertima, mojoj divnoj i vjernoj publici i putovanjima. Želim da pravda pobijedi u slučaju mnogih žena koje pravdu čekaju.









Nadam se pravdi za majku koja je pobjegla sa svojim kćerima od oca koji je zlostavljao curice. Hrabra Hercegovka koja samo pokušava spasiti svoju djecu od oca predatora, a gone je baš po fantomskoj teoriji otuđenja. Sebi želim dobar koncert u Rijeci u Dvorani Mladosti u veljači i u zadarskoj Areni u travnju, a priželjkujem pred kraj godine turneju koja bi bila slavlje života", dodala je pjevačica, koja će Novu godinu proslaviti na pozornici u Crnoj Gori.









Pjevačica je ove godine objavila album “Sorry” na kojem se nalazi pet pjesama: “Metak”, “Sorry”, “Nebo”, “100 Stupnjeva” i “Pravda za ljubav”. Sad je odgovorila da drugog dijela albuma neće biti. “Za vrijeme teških razdoblja odlazila bih u studio samo da ne mislim na sudove, na koje bih odlazila jednom do dva puta mjesečno. U studio sam išla samo da stvaram, na radnu terapiju. Neću objaviti drugi dio albuma. Počela sam misliti i raditi na skroz novom, i to s velikim optimizmom”, otkrila je Seve.