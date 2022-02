SEVERINA U ZAGRLJAJU ZGODNOG SRBINA: Snimljeni su kako se ljube ispred hotela u Beogradu!

Autor: Š. P.

Uoči objave novog dugo očekivanog albuma, Severina Vučković sa svojom ekipom boravi u Beogradu i snima novi spot. Doslovno na svakom koraku u njezinoj petodnevnoj beogradskoj avanturi kamerama ju je pratila ekipa emisije “Paparazzo Lov” i zabilježila dio njezina udarnog dnevnog, ali i noćnog ritma.

“Pronalazimo je prema dojavi u Beton hali, ali nismo imali pravo ulaska na set”, kažu u emisiji čije su je kamere snimile na noćnom snimanju spota. Doznali su i da je smještena u hotelu na Senjaku, a snimili su i gotovo sve ulaske i izlaske iz njezine privremene rezidencije.

“Ulazimo u treću smjenu i čekamo Severinu. Tijekom noći se ništa zanimljivo nije dogodilo”, kažu u emisiji, a onda se hvale i snimljenim odlaskom kod starog prijatelja.

Osmijeh nakon Brege

Trećeg dana boravka u Beogradu Severina je, naime, s ekipom je izišla iz hotela i zaputila se prema rezidenciji Gorana Bregovića. Pjevačica je u njegovoj ući ostala nešto duže od ostatka ekipe i izišla sa širokim osmijehom.

U priču nakon posjeta Bregoviću ulazi i Filip Miletić, beogradski producent zaslužan za neke od najvećih Severininih hitova. S obzirom na to da su zajedničkim snagama snimili novi album, proteklih mjeseci stalno su se družili, zbog čega su u javnosti krenula nagađanja o njihovu odnosu, pogotovo u kontekstu njezina nedavnog razvoda od bivšeg srpskog nogometaša Igora Kojića.

Severina i Miletić su se na rastanku zagrlili i poljubili, a sve je budnim okom pratio i Tomica Petrović, Severinin dugogodišnji menadžer.

Iako njezin album još uvijek nema objavljen datum objave, po estradnim se kuloarima priča da će se na streaming platformama pojaviti već ovog proljeća. Severina ga je snimala tijekom mučne i napete bitke za skrbništvo nad sinom, a medijima je nedavno priznala da se odlučila na promjenu zvuka.

“Meni se to sviđa i mislim da tu ima nešto drugačije. Svu glazbu i većinu tekstova radio je Filip Miletić, moj dugogodišnji suradnik. On je i producent albuma i jako je dobro to isproducirao. Moderno – za mlađu publiku, ali s dobrim melodijama – za nešto stariju, vjernu publiku”, rekla je nedavno za Večernji list.