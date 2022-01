SEVERINA: ‘U Srbiji su krenuli na mene, kao da su spremni otpočeti novi rat… Žuti mediji su me prozivali ustašom’

Autor: Š. P.

Nova regionalna televizija Una polako kroji program kojim će krenuti u napeto medijsko nadmetanje za gledatelje, ali u tom programu ipak neće biti Severina Vučković – suprotno prvim najavama, odustala je od vlastite emisije.

“Sve je počelo lijepo. Bio je to dobro zamišljen show, počeli smo okupljati genijalnu ekipu. Ali nismo znali zašto se stalno uz moju sliku pojavljuje slika Milorada Dodika, a u kontekstu spominjanja vlasništva njegove obitelji, odnosno sina u toj televiziji. Molili smo čovjeka s kojim smo dogovarali da to demantira. Nije to učinio pa sam morala sama reagirati”, objasnila je Severina u velikom intervjuu za Večernji list.

“Vrijeđati javno žene s pozicije moći, što je taj političar učinio nekoliko puta pred kamerama, nepodnošljivo je gledati i slušati 2021. godine. Negiranje onog što se dogodilo u Srebrenici, te strahote i sramote ljudskoga roda, strašno je”, dodala je.

“Ne razumijem se u razliku između strašnog zločina i genocida, to naš predsjednik bolje kuži, ali razumijem se u sućut, empatiju prema majkama Srebrenice kojima je neko poubijao djecu. I cili svit to razumi”, istaknula je pjevačica prisjećajući se medijske hajke do koje je u regiji došlo kad je u istoj rečenici spomenula Dodika i genocid.

“Onda su u Srbiji krenuli na mene, kao da su spremni otpočeti novi rat. Sve su pogrešno citirali, ali kao da je to bitno… Ipak, bila sam jako ponosna jer su mi stizale poruke iz Srbije da sam u Srbiji sad jedina opozicija (smijeh). I dok su me žuti mediji po Srbiji prozivali ustašom, a neki i prizivali zabranu ulaska u zemlju, samo nekoliko njih me branilo baš časno, na primjer pisac Dejan Tiago Stanković. Hvala mu od srca”, ispričala je.

‘Moja publika nema veze s genocidom’

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)







“Moja publika nema veze s genocidom. Nijedan građanin Srbije nema veze s genocidom. Političari i vlast imaju veze. (…) Pišu da sam rekla da su svi Srbi genocidni. A naravno da nisam. Rekla sam da mi se ne sviđa raditi na TV-u koji ima veze s čovjekom koji ne priznaje genocid u Srebrenici i ponižava žene. Samo to. I ništa više. Ali ni manje”, zaključila je Severina.

Umjesto novom emisijom, trenutno se bavi novim albumom kojeg najavljuje za proljeće. Una se, pak, bavi drugim zvijezdama koje su potpisale za njihove redove – u programu će se, među ostalima, pojaviti Ivana Paradžiković, Maja Bajamić, Sementa Rajhard i Nevena Rendeli.