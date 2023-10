Severina u emisiji završila u zagrljaju važnog muškarca u svom životu, nije skidala osmijeh

Autor: I.D.

18-godišnji Petar Šegedin stiže s Korčule, iz Žrnova, trenutno radi u restoranu, no na prvom mu je mjestu glazba, a pjeva i u klapi.

“Tata ima veliku ulogu u mom životu, potiče me na sve i napisao mi je skoro sve pjesme. Ja sam napisao svoje dvije. Ove godine će izaći moja druga nova pjesma koju sam napisao i napravio glazbu i aranžman”, najavio je.

Tonči ga pozvao u Madre Badessi

Petar je izveo”Jedina” Toše Proeskog i oduševio sve, a Severina i Filip čak su i zaplesali. Inače, Filip je vrlo važan muškarac u Sevkinom životu, naime, on je njen producent i prijatelj. Prošle godine se šuškalo da su njih dvoje u ljubavnoj vezi, no njih dvoje to nisu, naravno, nisu potvrdili.





“Dame i gospodo, Petar Šegedin iz Žrnova. Nemam pojma gdje je to, ali znam gdje će ovaj momak završiti vrlo brzo – završit će u Madre Badessi”, najavio je Tonči.

“Petre, ti možeš otići dalje od Madre Badesse. Ti možeš biti kao Marko Polo s Korčule i ti možeš otići u bili svit da proneseš s pjesmu s Korčule, i ja ti to želim”, Severina ga je pohvalila, a zatim je dobio četiri ogromna DA.