Severina u crnom topiću otvorila Sajam pršuta: Od Vitasovića ove godine nema ni glasa

Autor: Barbara Grgić

Ljepotu jeseni i ove će godine tradicionalno obilježiti Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu u svom jubilarnom, 15. izdanju.

Tako je subotu oko podneva održano svečano otvorenje, a po već uhodanoj tradiciji, kroz ova tri dana u Tinjanu se očekuje 45 proizvođača pršuta iz Hrvatske i drugih zemalja. No, osim slasnih pršuta, sireva, namaza, vina i drugih delicija, ovo maleno mjesto gotovo u srcu Istre poznato je i po sjajnim šatorskim feštama do dugo u noć. Dani su to kada je Tinjan glavno mjesto za izlazak u cijeloj Istri te se horde i horde ljudi slijevaju u njega.





Severina – zvijezda večeri

Tako je bilo i ove godine, a gusta magla i velika vlažnost posjetitelje nisu spriječili u dolasku. Nisu spriječili niti zvijezdu večeri, pjevačicu Severinu Vučković, koja je za ovu priliku odjenula crni topić, lagane crne hlače te je raspustila kosu.

Prije Severinina nastupa, posjetitelji su mogli uživati u sjajnom nastupu Mandolinskog orkestra ‘Okruk’ iz Okruga Gornjeg, koji među svojim članovima imaju i bivšeg natjecatelja showa The Voice i člana Madre Badessa benda, Karla Vudrića. Nakon laganih dalmatinskih melodija, uslijedili su i malo brži tonovi Replay banda.

Ipak, u trenutku kada je Severina kročila na scenu, postalo je jasno tko je najveća zvijezda novije hrvatske glazbene povijesti.

Šajeta o Vitasoviću i Šuput: ‘On bi šolde popija, a ona ulaže u plastiku što je skoro pa vječno’

Podsjetimo, na istom je mjestu prošle godine zapjevala Maja Šuput, no to je posebno zasmetalo fetivnom Istrijanu, Alenu Vitasoviću, a cijelu je priču još više zapetljao Šajeta.

Naime, Turina je jučer podijelio snimku zaslona s Facebooka na kojoj se nalazi plakat za nastup glazbenice Maje Šuput na Sajmu pršuta u istarskom Tinjanu.









Uz plakat, Šajeta je uhvatio i komentar svojeg kolege Alena Vitasovića koji je glasio: ‘Bitno da šoldi ne ustaju u Istri’. Uz ovu snimku zaslona, Turina je dodao i opis. – On bi šolde popija, a ona ulaže u plastiku što je skoro pa vječno… U svakom slučaju teško razgradivo… – napisao je Šajeta.

On bi šolde popija a ona ulaže u plastiku što je skoro pa vječno… U svakom slučaju teško razgradivo… pic.twitter.com/M5ZCSKEMUl — Šajeta (@istradamus) October 19, 2022







Vitasović se naknadno oglasio te objasnio što je mislio svojim komentarom.

“Nemam ništa protiv Šajete. Naprotiv, ja ga volim. Ni protiv Maje Šuput isto. Mi smo kolege” – kazao je te potom objasnio na što se odnosio njegov komentar ‘bitno da šoldi ne ustaju u Istri’.

“Samo sam reagirao u tom smislu da u Istri puno nastupaju ljudi koji nisu Istrijani. Najviše na našim feštama nastupaju Dalmatinci, Slavonci i tako. Apsolutno nemam ništa protiv, samo sam rekao: zašto novac ide tamo, a nama domaćima ne daju ništa, tu gdje smo mi”, dodao je.

Ove godine, sudeći po njegovim društvenim mrežama, barem u trenutku pisanja ovog teksta, nije imao primjedbi.