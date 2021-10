Severina tuži srpskog teologa, Miloš još žešći: ‘Mi Srbi smo dužni stati na kraj bolesnoj nimfomanki’

Autor: T. Š.

Pjevačica Severina Vučković tužila je srpskog teologa i povjerenika Hilandara Miloša Stojkovića za povredu ugleda i časti, jer ju nazvao bolesnom nimfomankom prilikom gostovanja na televiziji Pink. Stojković nije dugo čekao da komentira pristiglu tužbu, a ustvrdio je i da ostaje pri onome što je izjavio.

“Uskoro bi trebao ići po službenoj dužnosti dati izjavu. Ja nju nisam uvrijedio, nego sam rekao istinu. Radi se o osobi niskih moralnih vrijednosti i, rekao bih, psihički bolesnoj osobi koja se treba pregledati. Poznajem Igora Kojića, ali i Milana Popovića, njezine bivše partnere, i oni su izuzetno dobri ljudi i Srbi”, tvrdi Miloš.

Srpski teolog smatra da Severina izmisli aferu ili snimi kućni video kad joj je potreban marketing.

“Sama snimi pornić i izmisli aferu kad god joj je potreban marketing. Međutim, ono što mene kao Srbina vrijeđa je njezino vrijeđanje pravoslavnih vjernika. Ona može liječiti svoje komplekse, ali ne patrijarha. To govorim kao teolog. Ovdje je zaradila novac i u našoj zemlji. Uvijek je dočekana na najbolji način. Ponosim se time što me tužila jer to znači da govorim istinu i da je ona ništa drugo nego bolesna nimfomanka kojoj smo mi Srbi dužni da stati na kraj, zaključio je za Alo.

Severina od Miloša potražuje 300.000 dinara (oko 19.300 kuna).