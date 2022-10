SEVERINA SLAVI I NE SKRIVA SREĆU! Ima divne vijesti: ‘Hvala vam svima od srca’! Nakon obiteljske kalvarije i privođenja svanulo joj je sunce

Problem na problemu. Tako bi se mogao opisati buran privatni život Severine koji se posljednjih nekoliko godina baš svakog puta našao i pod povećalom javnosti. Nakon duge i mukotrpne bitke s Milanom Popovićem za skrbništvom nad sinom, Sevku je policiji prijavila i rođena sestra s kojom je godinama u lošim odnosima.

No, čini se da se pjevačici konačno nešto dobro dogodilo, ako je vjerovati posljednjoj objavi na Instagramu gdje je napisala da će dugoočekivani album uskoro biti završen te da bi za mjesec do dva bi trebao ugledati svijetlo dana.

“Mislila sam da ću završiti album još prošle godine jer su pjesme već bile gotove za objavljivanje, ali svaki dolazak u studio bi nas potaknuo na još veću kreativnost, na ‘ajmo još ovo, ajmo još ono…’. Opušteno smo ih priveli kraju te sad ide faza miksanja i masteriranja…





Nadam se da će vam se sviđati kao i pjesma ‘Fališ mi’, koju ste u šest mjeseci poslušali gotovo 50 milijuna puta. ‘Sorry’ čeka na vas i za jedno mjesec-dva bi trebao biti gotov… Hvala od srca na strpljenju”, napisala je pored fotografije gdje se vidi da doista zrači optimizmom.

‘Poludjela je od bijesa’

Podsjetimo, prije nekoliko dana “procurili” su detalji Severinina sukoba sa sestrom koje je srpskom portalu ispričao izvor koji se predstavio kao vrlo blizak pjevačici. Kako navodi, Severinina sestra doznala je da je njihova majka Ana prepisala nekretninu na Marijaninu kćer Miju, s kojom Severinina sestra nije u dobrim odnosima. Marijanu je najprije pogodilo što ju je Severina odjavila sa splitske adrese na kojoj živi njihova majka, no to nije bio okidač za sukob, tvrdi izvor, već činjenica da je gospođa Ana izgleda odlučila da Marijani neće ostaviti ništa.









Umjesto Marijani, Ana je, po tvrdnjama izvora, nekretninu prepisala na njenu kćer Miju, unuku koju obožava, no o tome se nije konzultirala s Marijanom, što je ovu razbjesnilo.”Poludjela je od bijesa”, kazao je izvor. Nakon toga, Marijana je pokušala stupiti u kontakt sa Severinom i njihovom majkom kako bi doznala zašto njoj nije nekretnina prepisana, no one joj navodno danima nisu odgovarale na pozive, a tada je Marijana odlučila otići do stana majke Ane.

Severina branila majku od sestre

Kada je došla do stana, tamo ju je dočekala i Severina koja je navodno stala u zaštitu svoje majke, a tada su se dvije sestre sukobile.

Izvor navodi i da je Severina znala da postupak njene majke te ju podržala u toj ideji, a poznato je i da Mija i njena majka godinama nisu u dobrim odnosima. Naime, jedno je vrijeme Mija živjela sa svojom tetom.

Podsjećamo, vezano za sukob, jedino što su sestre isto potvrdile jest da je došlo do fizičkog obračuna, no ostatak priče im je potpuno različit. Marijana tvrdi da je nju napala Severina, a pjevačica da je ona napadnuta braneći majku, dok je njihova majka stala na stranu Severine.