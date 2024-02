Severina slala ‘šarolike’ poruke ravnateljicama: Tužiteljstvo otkrilo kakva je kazna u pitanju

Autor: I.D.

Pjevačica Severina Vučković došla je u ponedjeljak na Općinski kazneni sud u Zagrebu. Razlog dolaska je, naime, vlastito suđenje gdje joj se iza zatvorenih vrata sudi “zbog dva kaznena djela nametljivog ponašanja prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger te bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander“, javlja Jutarnji list.

Naime, riječ je o postupku u kojem tužiteljstvo, nakon što su otkrili da je pjevačica objema žrtvama poslala preko 150 poruka neprimjerenog spektra, odlučilo da su te poruke zapravo uvrede i zastrašivanje s ciljem uznemiravanja. Naime, za razliku od Klinger, koja joj je na neke poruke odgovorila i ujedno preklinjala da joj ih prestane slati, Buljan Flander na njih uopće nije odgovarala.

U podignutoj optužnici tužiteljstvo traži od suda da Vučković osudi na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjom rokom kušnje. Prema optužnici, Severina je od 4. srpnja do 20. listopada 2021. Klinger preko WhatsAppa poslala preko stotinu poruka.

‘Moraš snositi odgovornost za svoja nedjela’

Riječ je o ovim porukama: “Ma di je moja najdraža ravnateljica? Jesi li se javila donatoru? Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni, ostalim majkama i učiteljima? Ti se izvuć nećeš. Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete. A za lažne prijave imaš još jednu kaznenu babo. (…) Moraš snositi odgovornost za svoja nedjela, ovo su posljedice tvoje komunikacije.”

“Imaš sinkopu pa se ne sjećaš što si radila? Ne pristaje tebi da budeš portirka na vratima škole a kamoli ravnateljica škole. Ti si kvarni zub ovog društva. Pa zadavila bi te rukama babo. (…) Sada će se o tebi pisati Ljiljo, o tvojoj djeci, mužu, možda imaš i ljubavnika, objavit ću tvoju fotku i napisat Ona mi je uzela dijete. U penziji ćeš sjediti po sudovima….”, navodno joj je pisala Severina, piše Jutarnji.

Uz to, od 29. srpnja pa do 27. rujna 2021. Severina je navodno slala poruke Buljan Flander: “Osobno ću platiti advokate za sve one žene koje si zlostavljala. Želim vam da strahujete i drhturite i čekate dan kad će vas sve pohapsit. Kao što su one plakale i strahovale za djecu koju si prodavala očevima da bi kupovala one kičaste sandale i torbe. Dosta si ti žena ukopala da bi još nekog tužila. Poliklinika nije tvoja prčija kako si zamislila. Jel bi ti nekog tužila nakon svega što si radila ženama? Sve ovo će ići na moj Facebook i Instagram.”

‘Sve vaše glave ću stavit na Face i Instagram’

“Imam 2,3 miliona pratitelja i prenijet ću sve tekstove Jelene Jindre. Znaš da sam prijavila Redžepija USKOK-u? Prijavila sam i tebe. Dosta je više tog blajha po raznim emisijama, sve vaše glave ću stavit na Face i Instagram da vas vide, nadam se posljednji put u medijima. Osim ako budeš spadala u rubriku ‘Izvještavamo iz Remetinca‘. A to što se nakon Bandića guraš Milanoviću…to je baš ljigavo…ono baš… stari zanat varijanta… Potrošila sam 1,5 milijuna eura na 67 Milanovih tužbi koje je sve izgubio pretežno. Ostatak ću trošit na vas ostale koji ste kvarni zub ovog društva. E a pa pa!”, navodno je pisalo.

Inače, nakon prve sudske rasprave s koje je, na prijedlog Severinina odvjetnika Čede Prodanovića isključena javnost, Severina je i javno odbacila krivnju, ustvrdila da su na njezinom mjestu trebale biti Klinger i Buljan Flander te se javno pritom zapitala: “Ne znam što biste vi napravili na mom mjestu. Jednostavno su mi dirnuli u dijete. Ovo je situacija gdje, umjesto da vas država štiti i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podignuli optužnicu za nametljivo ponašanje jer sam dvjema upletenim ženama slala SMS poruke, koje me pritom nisu niti blokirale.”









“Dotične gospođe su pisale promptno glavnoj državnoj odvjetnici i tražile da se pozabave sa mnom. Umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicije moći. One su jedne od onih koje su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Moje prijave i prijave drugih žena koje su zavile u crno skupa s djecom stoje u ladicama po bespućima Državnog odvjetništva i to je problem ove države”, zaključila je Severina.