Severina se potrudila oko božićne večere: Nitko je nije doživio, svi komentirali samo jedno

Autor: Barbara Grgić

Severina Vučković ove se godine baš pošteno potrudila oko uređenja obiteljskog doma i blagdanske gozbe. Na svom je Instagramu objavila snimku druženja s prijateljima i suradnicima.

“Božić je okupiti voljene, da znaju koliko su voljeni, poželjeni i da smo tu kad trebamo jedni drugima. Mi imamo Božić svaki dan…”, napisala je. Ipak, mnogima je za oko zapeo natpis na njenim ulaznim vratima, na kojoj piše “Severina i Aleksandar”.

‘Praštam svima, pa i ovu mog sina’

Severina je, podsjetimo, prije nekoliko dana za Gloriju progovorila o godini na izmaku, ali i oprostu.









“Ljudi se dijele na one koji sude, one koji mjere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dvije skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sjednemo sami i razgovaramo. Na što mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda. Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od državnoga odvjetništva da napokon odradi moje tužbe protiv ravnateljice škole i bivše pravne skrbnice mog djeteta i koja je radila za očev, umjesto za djetetov interes”, otkrila je Severina.