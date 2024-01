Severina se okomila na poznatu voditeljicu: ‘Imala sam neugodnosti s vašom televizijom’

Autor: I.D.

Pjevačica Severina Vučković jednom prilikom uključila se u emisiju uživo i iznijela je tvrdnje koje su tada sve iznenadile. Pjevačica se u žiži javnosti našla 2014. godine kada je njena eksplicitna snimka isplivala u javnost, a zatim i 2018. kada su se pojavile fotografije na kojima je bila potpuno obnažena i koje su dospjele u medije tako što je Severinin telefon bio hakiran.

Voditeljica Jovana Joksimović je tada, u jutarnjem programu koji je vodila, komentirala aktualnu temu o kojoj je javnost brujala, sa svojim gostima. Pjevačica se tek kasnije uključila u emisiju “150 minuta”, gdje je istaknula da ju je voditeljica razočarala i iznijela je tvrdnje koje su mnoge iznenadile. “Imala sam neugodnosti s vašom televizijom. Voditeljica je u Jutarnjem programu pustila moje gole fotografije, koje su hakirane s mog telefona”, započela je tada Severina.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

‘Mi smo se družili, kao prijatelji’

“Naša djeca su se igrala zajedno, poznajem i njenog muža, koji pjeva. Jednom prilikom sam mu čak i pisala repertoar za koncert. Dakle, njihovo dijete i moje dijete su se igrali zajedno, mi smo se družili, kao prijatelji, ali nevezano za to, takve stvari se jednostavno ne rade. Pustila je te fotografije u 10 sati ujutro na televiziji. To je bilo strašno”, istakla je svojevremeno Severina.









Jovana je tada ove glasine kratko prokomentirala: “Zaista se ne bih bavila tim glupostima, niti ih komentirala, razumite me”, poručila je Jovana. Inače, ona i njen suprug Željko Joksimović bili su na Severininom vjenčanju s Igorom Kojićem u Beogradu 2015. godine. Nakon njihovog razvoda, Kojić je za Index komentirao odnos s bivšom suprugom. “Severina je radila svoj posao, ja sam radio svoj, iako sam joj često pomagao u njenom poslu jer potječem iz glazbene obitelji. Ovo je moj prvi intervju o privatnim stvarima. Kada god sam možda i osjetio neku potrebu nešto da kažem, uvijek bih se zapitao trebam li ja bilo što objašnjavati”, otkrio je.









‘To njeno okruženje vam dođe kao ruska babuška’

“Međutim, ne može se na svaku ljudsku glupost odgovarati gospodskom šutnjom. Ljudi često komentiraju stvari koje ne vide dobro ili ih vide samo površno. Svaka priča ima dva kraja i ne možete opisivati ledeni brijeg ako vidite samo njegov vrh. U proteklom vremenu sve što ste mogli pročitati o mojoj obitelji i meni su bile plasirane neistine i laži od meni dobro poznate PR ekipe. Churchill je davno rekao da laž obiđe pola svijeta dok istina obuče svoje hlače. Zbog toga želim makar na trenutak zaustaviti razne pogrešne teorije i gorke osude, koje nemaju veze s pravim stanjem stvari, rekao je Kojić i dodao kako je i za vrijeme braka sa Severinom nekoliko puta razgovarao s Popovićem“, priznao je.

“Nažalost, to njeno okruženje vam dođe kao ruska babuška. Vidite samo jednu figuru, ali istina je da su za svaku odluku najviše odgovorne one figure koje se ne vide izvana. Moć vladanja nad drugima neodoljiva je slast tamne strane čovjekovog bića. Zvuči bizarno, ali ako pogledate film Bohemian Rhapsody o životu Freddieja Mercuryja, bit će vam jasno kakve su uloge u tom PR timu koji se toliko spominje. Severinina sestra Zdenka bi vam puno direktnije objasnila taj odnos i cijelo to okruženje”, nastavio je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

“Ne tako davno Zdenka je otvorila bocu vina i proslavila Severinin prekid suradnje s njezinim najbližim suradnikom, koji je i glavni uzrok loših odnosa sa sestrom i cijelom njezinom obitelji. Žao mi je što Severina sve ovo proživljava i vjerujem da će se jednog dana ponovo otrgnuti iz tih kandži i u centar svog bića staviti prave vrijednosti”, tvrdio je svojedobno Kojić.