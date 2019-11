Severina progovorila o intimi: ‘Znam tko je osoba koja je objavila snimku!’

Nakon odličnog koncerta u Spaladium Areni Severina isti glazbeni spektakl priprema u Beogradu u Štark Areni i tim povodom dala je intervju za Novosti.rs. Govorila je o karijeri i privatnom životu.

“Moj život je muzika, moj život je scena u svakom smislu. Sa svim ljudima s kojima sam htjela raditi, a nikada to nisam izgovorila, uspjela sam. Sve mi se ostvarilo! To su one male, skrivene želje, koje ne izgovarate, a nadate im se, vjerujete, i naporno radite da ih ostvarite. Moj život je bio prebogat dosad, zaista sam živjela punim plućima”– odgovorila je Severina na pitanje što čini njezin svijet.

Jedno od novinarskih pitanja glasilo je i je li nekada bila sama na sceni, kako je naziv jedne Severinine pjesme, a pjevačica se odmah prisjetila u kojem periodu je ta pjesma, koju je napisao Arsen Dedić, nastala. Naime, bilo je to nakon što je u javnost dospio snimak njezinog seksualnog odnosa s Milanom Lučićem.

“To je pjesma koju je napisao Arsen Dedić 2004. godine. U životu postoje zli ljudi, ja tako učim i sina, i život generalno kažnjava sve nas, neke pravedno, neke ne, ali s ove vremenske distance, uspjela sam se izdići iznad svega što mi se tada dogodilo. To je bila veoma ružna stvar, koju je iz gluposti i zlobe napravila jedna osoba. Znam tko je, saznala sam prošle godine i nebitno je, ali kad prođete to javno sramoćenje, onda htjeli ne htjeli, morate naučiti izboriti se s tim” – rekla je Seve i dodala:

“U jednom momentu, u tom periodu, nazvao me je Arsen, jer smo bili veoma bliski i rekao mi: ‘Kolegice, čuo sam da vam je izašao neki film, ali da nema muziku, pa se preporučujem, ja sam filmski skladatelj.’ To je bilo predivno. Nikada neću zaboraviti tu podršku. Bilo je mnogo takvih ljudi i osjećala sam se veoma sretno i privilegirano. Nakon toga mi je rekao: „Mala, napisao sam jednu pjesmu za tebe. Dođi.“ To je bila pjesma “Sama na sceni”, apsolutno primjerena za taj period, i znate, kad imate takvu pjesmu od Arsena, onda je sve ovo drugo nebitno.