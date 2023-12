Severina progovorila o filmiću, evo što otad ne radi: ‘Taj sam period izbrisala iz glave’

Severina Vučković, poznata pjevačica s nizom uspješnih pjesama, nije uvijek uključivala sve svoje hitove u repertoar tijekom koncerata. Neki od njezinih obožavatelja ipak ne čuju svoje omiljene pjesme na svakom nastupu, pjevačica, naime, namjerno izbjegava pjevati neke od pjesama koje su joj obilježile glazbenu karijeru. Tu informaciju, potvrdila je sama Seve, otkrila je da postoji specifičan razlog zbog kojeg se odlučuje izostaviti određene pjesme. “Ne pjevam pjesme s albuma Severgreen jer su izašle 2004. kad je netko pustio van onaj nesretni filmić. Te pjesme me sjećaju na taj period pa sam ih ‘izbrisala’ iz glave. Zato ne pjevam Broš. I ne pjevam pjesme s albuma Moja stvar iz 1996. jer mi je dok sam snimala album umro otac. Ne pjevam više ni Rođeno moje jer me podsjeća na period kad su mi uzeli sina”, priznala je u intervjuu za Journal.hr.

‘Praštam svima, pa i ocu mog sina’

'Praštam svima, pa i ocu mog sina'

Pjevačica Severina nedavno je dala jedan intervju u kojem je progovorila o mnogima temama, a među time osvrnula se i na blagdane, kakva joj je bila 2023. godina i što planira za sljedeću godinu. S obzirom na to da su blagdani vrijeme praštanja, Severina je otkrila kakva je ona po tom pitanju.









"Ljudi se dijele na one koji sude, one koji mjere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dvije skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sjednemo sami i razgovaramo. Na što mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda", rekla je o srpskom poduzetniku Milanu Popoviću s kojima ima sina.









“Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od državnoga odvjetništva da napokon odradi moje tužbe protiv ravnateljice škole i bivše pravne skrbnice mog djeteta koja je radila za očev, umjesto za djetetov interes”, ispričala je za Gloriju. Kada je govorila o ovoj godini osvrnula se i na album ‘Sorry (a strana)’ koji je objavila u 2023. i na kojem se nalazi pet pjesama – Metak, Sorry, Nebo, 100 Stepeni i Pravda za ljubav. Sad je odgovorila da drugog dijela albuma neće biti.