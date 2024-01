Severina priznala što je radila da ne ispadne glupa: ‘Ostavila sam nezavršenu srednju školu’

Splitska pjevačica Severina jedno je od imena koje odzvanja diljem regije. Na sam njen spomen mnogi će odmah početi pjevati pokoji stih jednog od njenih nebrojenih hitova, a svojom karijerom s pravom je stekla status zvijezde. No iako bi njen život mnogi poželjeli, pjevačica u svojoj prošlosti ipak ima neke tamnije trenutke.

Sa samo 22 godine počela je sama pisati svoje pjesme, za što kaže da je došlo iz čiste muke. “Bila sam sramežljiva i nisam se htjela nametati, ali moj menadžer mi je donosio gluposti od pjesama koje bi mu slali. I onda sam rekla: ‘Aj, daj meni da pišem tekstove‘ “, prisjetila se Severina svojih početaka za Jutarnji list.

Jedan od težih trenutaka došao je kada je rodila sina Aleksandra. Nedugo nakon toga krenuo je ‘raspad sistema’ sa djetetovim ocem, Milanom Popovićem. “A onda je počela turneja ‘Dobrodošao u klub‘. Ja idem, ovaj ujutro diže tužbe, navečer se diže zastor po Arenama… Samo bližnji su znali što se događa”, opisala je.

“Da ne ispadnem glupa”

“Kad sam došla u Zagreb, iza sebe sam ostavila nezavršen četvrti razred srednje muzičke i uplakanu majku zbog toga. Svi u Zagrebu su bili stariji od mene. Da ne ispadnem glupa i da bih mogla razgovarati s njima, morala sam ići u Kinoteku i gledati sve Buñuelove filmove”, prisjetila se Severina snalaženja u metropoli.

“Morala sam znati tko je Jacques Brel, tko je što napisao, nešto slično povijesti glazbe, who is who. Upisala sam se i u plesnu školu Fredi. Govorili su mi da moram biti ambiciozna, iako mi se ta riječ gadila. Ali sam odlučila da to mogu”, dodala je. Otkrila je i kako se nakon sve te buke na pozornici i svjetala reflektora najviše voli opustiti uz svojeg sina.

“On je moje sidro, luka, utočiste, razlog, bit, svrha, ali i briga, odgovornost, ponos… Prije svega želim da bude dobar čovjek. Da zna da je u ovom životu jedino važno da je sretan, miran, da je opušten, svoj. Za to se borim kao roditelj, da moje dijete bude čovjek pun empatije”, iskrena je Severina.

Pjevačica je nedavno vodila mučnu pravnu bitku, u središtu koje je bio upravo Aleksandar. Naime, protiv nje je podignuta optužnica za nametljivo ponašanje prema Ljiljani Klinger, ravnateljici osnovne škole koju Sevkin sin pohađa. Uz to je optužena za istu stvar prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih, Gordani Buljan Flander.

Neće biti druge strane albuma

Sve to se događalo usred snimanja njenog novog albuma, ‘Sorry’. Nakon što je sa prve dvije pjesme oduševila publiku i poharala ljestvice, isto je uslijedilo i kada je izašao puni album. S obzirom na takav uspjeh, mnogi bi možda očekivali i B stranu istog albuma, no Severinina odluka oko toga razočarat će brojne fanove.

“Sorry svima, ali taj album neće imati B stranu… Razdoblje kad sam snimala bilo je neopisivo mučno, puno sudova, vještaka, odvjetnika, bila sam koncentrirana samo na to. Baš sam se straha nauživala u tom periodu, vraćajući dijete… Ne želim se sjećati tog vremena i zato nema strane B. Ne budi mi dobra sjećanja”, otkrila je.

Za svojeg sina kaže da voli svoju slobodu, a kad god ide na koncerte kaže mu da mora raditi. Dodala je i kako kod kuće nikada ne pušta svoje koncerte ili pjesme, jer Aleksandar ‘ne voli biti Severinin sin’. Za njegov rođendan planira put na zapadnu obalu Amerike, a kaže kako se Aleksandar posebno veseli Alcatrazu i studiju Universal.