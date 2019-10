SEVERINA PORUČUJE IZ BEOGRADA : Neka vam sude

View this post on Instagram

Poruka dana: Neka vam sude. Neka vas pogrešno shvate. Neka vas ogovaraju.NJIHOVA MIŠLJENJA NISU VAŠ PROBLEM! Ostanite ljubazni,predani ljubavi i slobodni u vasoj autenticnosti.Bez obzira na to što oni rade ili kažu ne sumnjajte u svoju vrijednost i u ljepotu svoje istine. SAMO NASTAVITE BLISTATI KAO I DO SAD. #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #pressday #beograd #magictour #bajkazacijeluobitelj #severina





A post shared by Severina Kojic (@severina) on Oct 29, 2019 at 2:16am PDT