Severina podbacila? Niz novih spotova nije ni do koljena hitu srpske pop-folk pjevačice

Autor: Dnevno.hr

Severinini fanovi nisu skrivali uzbuđenje uoči izlaska prvih pjesama i spotova s novog, 13. po redu albuma ‘Sorry‘. No, kako su pjesme počele izlaziti u eter uzbuđenje kao da je počelo padati sa svakom novom pjesmom.

Suradnja s mladim glazbenicima Nuccijem i KIMMV-om, kao i obrada velikog hita Sandija Cenova, zvučali su kao sjajan recept za osvajanje publike, no starijim generacijama, sudeći po brojnim komentarima, nove Severinine pjesme nisu najbolje sjele, a čini se da do mlade publike pjevačica nije doprla kao što je to pošlo za rukom Voyageu i Breskvici ili Jali Bratu i Bubi Corelliju.

Primjerice, u siječnju 2021. godine Voyage i Breskvica objavili su pjesmu koja je u samo 24sata prikupila više od 1.2 milijuna pregleda te se tada popela na prvo mjesto trendinga u Hrvatskoj. U travnju 2020. godine Jala Brat i Buba Corelli objavili su pjesmu ‘Karantin’ koja je u samo 21 prikupila više od 1.2 milijuna pregleda.





Severinin spot za pjesmu ‘Sorry’ u devet dana ima 766 tisuća pregleda, ‘Metak’ u devet dana ima 1.4 milijuna pregleda, te je trenutno drugi na Trendingu na YouTube platformi, ‘Nebo’ u dva dana 355 tisuća pregleda, a ‘Pravda za ljubav’ u dva dana 351 tisuću pregleda.

Inače, prva na domaćem glazbenom trendingu na YouTubeu je srpska pop-folk pjevačica Ana Prijović s pjesmom ‘Dam, dam dam‘ koja je objavljena prije deset dana te ima 5,2 milijuna pregleda.

Jala Brat & Buba Corelli & Baby it’s Pablo prije pet dana objavili su pjesmu ‘Padam‘ koja ima više od 1.6 milijuna pregleda, a u trenutku objavljivanja članka nalazili su se na šestom mjestu domaće trending liste.